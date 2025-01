Guardas municipais prendem dois homens por tentativa de roubo - Divulgação / Guarda Municipal

Guardas municipais prendem dois homens por tentativa de rouboDivulgação / Guarda Municipal

Publicado 04/01/2025 18:01

Rio - Três homens foram presos em flagrante, nesta sexta-feira (3), por guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE). Na Lagoa, Zona Sul, duas pessoas acabaram detidas por tentativa de roubo, enquanto um terceiro rapaz foi preso por dirigir sem habilitação e por suborno, no Centro do Rio.

O primeiro caso aconteceu após duas ciclistas acionarem a Guarda Municipal por terem sofrido uma tentativa de roubo. Segundo as vítimas, dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, derrubaram elas da bicicleta, mas não conseguiram levar os pertences.

Durante a ação, as mulheres gritaram e a dupla acabou fugindo da ciclovia que fica no calçadão da praia em direção ao Parque da Catacumba. Os agentes encontraram os criminosos e os levaram à 14ª DP (Leblon), que registrou a ocorrência.

Já a terceira detenção aconteceu na Rua Uruguaiana, quando os guardas municipais flagraram um homem dirigindo uma moto na contramão. Durante a abordagem, os agentes verificaram que o rapaz não tinha habilitação e que a motocicleta estava com características diferentes do que constava no documento, uma vez que ela era de cor vermelha, mas registrada como cinza.

O homem, de 26 anos, que não teve a identidade divulgada, ainda ofereceu R$ 100 ao guardas, na tentativa de suborná-los para não ser conduzido à delegacia. Este crime também acabou sendo registrado na ocorrência, registrada na 4ª DP (Centro). Os agentes ainda apreenderam a moto.