Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/01/2025 10:38 | Atualizado 04/01/2025 11:13

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) identificou, neste sábado (4), o traficante que matou o jovem Kauan Galdino Florêncio Pereira, 18 anos, em uma festa de Réveillon no Morro São Simão, em Queimados. Segundo os agentes, Márcio Lucas Rosa de Sousa, o Testa de Ferro, 31 anos, cumpriu oito anos de prisão por tráfico, associação para o tráfico e roubo, e foi solto em janeiro de 2024. Kauan foi baleado na cabeça após pisar acidentalmente no pé do bandido durante um baile . Ele morreu nesta sexta e a família do rapaz autorizou a doação de órgãos neste sábado A identificação do assassino foi possível com o uso de software de reconhecimento facial pelo Instituto de Identificação Félix Pacheco (IIFP). Boatos nas redes sociais diziam que Márcio Lucas foi executado pelo "tribunal do tráfico" local, mas a Polícia Civil negou as informações e faz buscas pelo criminoso.