Prefeito Eduardo Paes se reuniu com secretários municipais no Velódromo do Rio - Lucas Cardoso / Agência O Dia

Prefeito Eduardo Paes se reuniu com secretários municipais no Velódromo do RioLucas Cardoso / Agência O Dia

Publicado 04/01/2025 11:35 | Atualizado 04/01/2025 11:38

Rio - O prefeito Eduardo Paes faz a primeira reunião com seu secretariado, neste sábado (4), no Velódromo Olímpico do Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Escolhida como local do encontro, a arena abrigará o Museu Olímpico da cidade, que deve ser inaugurado ainda no primeiro semestre de 2025. Segundo Paes, o encontro discutirá a atuação de cada uma das secretárias para detalhar conceitos e metas, além de abordar projetos como a criação da Força Municipal de Segurança e a expansão do Central de Monitoramento, Vigilância e Tecnologia (Civitas)

"Na verdade, vamos tratar de todos os assuntos. Óbvio que isso aqui é preparatório para todos entenderem como vamos tratar assuntos de maneira mais específica nesses próximos 60 dias que é, digamos assim, o tempo de gestar esses grandes projetos, como é o caso da Força Municipal de Segurança. Vamos discutir isso também, mas hoje falaremos mais de conceitos, ideias, lógicas de planejamento, metas muito claras e orçamento", destacou.

"Começamos aqui hoje o início do planejamento. Já foi feito algo na transição, mas gostamos sempre de ter norte, meta, ser transparente e informar para a população o que queremos fazer nos próximos quatro anos. Agora é a hora de consolidar e colocar em prática o que me comprometi durante o processo eleitoral com a população carioca", garantiu o prefeito.

Ao todo, participam da reunião os 34 secretários e secretárias, além dos presidentes de autarquias como a Comlurb, CET-Rio, RioHurb, e fundações ligadas ao município.

Sobre a escolha do Velódromo para a reunião, Paes falou sobre a importância da arena como legado dos Jogos de 2016.

"Acho que as Olimpíadas foram um motivo para que pensássemos grande, para que fizéssemos as transformações que impactaram na vida das pessoas. Esse é o time de pessoas que pelos próximos quatro anos estará responsável desde o posto de saúde, tapar buraco na rua, coletar lixo na casa da gente, trocar lâmpada e fazer um ônibus de mais qualidade. Essa turma tem que estar inspirada para fazer grandes coisas".