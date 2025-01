Luiz Fernando Lukas diz que fazer exercícios físicos é fundamental - Arquivo pessoal

Publicado 05/01/2025 00:00

fotogaleria O clima entre você e seu amado ou amada está quente, rolou um jantar gostoso e agora já está se pensando naquela noite agradável com troca de carinhos, beijinhos e um sexo bem bacana, mas eis que surge um inimigo bem na Hora H: a câimbra. Muita gente não sabe, mas sentir isso nesses momentos é mais comum do que se possa imaginar a vã filosofia.De acordo com o profissional de Educação Física Luiz Fernando Lukas (@luizfernandolukas), a câimbra na Hora H acontece por causa do alto gasto calórico e muscular que acontece durante o sexo, além do aumento da frequência cardíaca e pressão arterial. "Durante a excitação, ocorre o relaxamento da musculatura e, conforme se aproxima do orgasmo, o hormônio chamado noradrenalina é injetado e isso gera contração do músculo. Se está faltando água ou algum micronutriente nesses tecidos, eles podem entrar em colapso e aí acontece a câimbra. Isso acontece, principalmente, se a pessoa for sedentária ou fizer pouca atividade física".

Segundo Lukas, a principal causa das câimbras durante o sexo é a falta de preparo físico, tanto cardiorrespiratório quanto muscular. Ele orienta que a pessoa se aqueça e alongue, principalmente, os membros inferiores antes da relação sexual. "No sexo você não faz aquecimento. Por isso as atividades físicas são tão importantes. Se as pessoas também não bebem água podem ter câimbras. No sexo você não faz aquecimento", diz ele.

O problema é que se você tem um parceiro fixo até será divertido o exercício antes do ato, mas se for um crush o negócio pode complicar e aí rola uma saída: Que tal dar uma fugidinha no banho para praticar o que o profissional orienta?



Além dos alongamentos, é importante também se manter hidratado e e praticar 150 minutos de atividade física por semana. 'A população mundial está sedentária. A atividade física serve para tudo, inclusive o sexo. O bom do Rio de Janeiro é que ele te convida a fazer exercícios".

O profissional explica que existe diferença entre atividade física e exercícios. "Qualquer movimento que você faz inclusive o sexo é atividade física. Você tira o corpo da inércia que tem diferença de exercício físico, esse é planejado, estruturado e repetido. Algumas pessoas, mesmo as que fazem exercício, têm pouco hormônio e isso também pode levar a ter câimbras".



Uso contínuo de meias



O professor de História Marcelo Santos conta que sempre teve câimbras. "Eu sempre tive muita câimbra nos pés que são muito gelados normalmente. Então minhas câimbras normalmente são por causa disso. Não é por falta de exercícios, até porque eu sempre fui muito ativo. Lembro que na adolescência eu tinha muita câimbra. Meus pés são muito gelados e minhas mãos também. Só que os pés são mais ainda. E aí o que eu faço? Eu já tive várias vezes durante o sexo com outros caras", diz ele que tem uma técnica para que isso melhore.

"Eu uso meia mesmo que esteja calor. E na hora do sexo eu tiro tudo menos a meia. Eu sei que muita gente acha brega e tal, mas é isso, sabe, é o que eu recorro, e várias vezes também, sem meia, eu fiquei com câimbra lá na hora, e tive que falar, não, para, para eu estou com câimbra e desse jeito não rola. E aí algumas vezes também já aconteceu de eu conseguir reverter, sabe? Tipo, eu senti que eu vou ter. Dou um jeitinho assim no pé para que a câimbra não venha e às vezes eu consigo, mas atrapalha".

Fadiga muscular

O ginecologista César Patez explica que as câimbras podem ocorrer por diversos motivos relacionados à contração muscular."Durante a relação sexual, há aumento do esforço físico e da circulação sanguínea, especialmente em regiões específicas do corpo, como as pernas e a pelve. Isso pode levar a câimbras devido a fatores como fadiga muscular, esforço ou posição mantida por muito tempo podem causar tensão excessiva nos músculos, a falta de água no organismo pode contribuir para desequilíbrios na função muscular".

O profissional acrescenta ainda que fatores como estresse ou ansiedade e deficiência de nutrientes: Baixos níveis de minerais como potássio, cálcio e magnésio, essenciais para o funcionamento muscular, podem causar câimbras, além de má circulação nas pernas ou na região pélvica.



A urologista Celene Bragion também afirma que existem fatores que podem aumentar o risco de câimbras musculares como:



- Idade: Pessoas mais velhas perdem massa muscular. Então os músculos não conseguem trabalhar tanto e podem ficar estressados mais facilmente.

- Condicionamento ruim: Não estar em forma para uma atividade faz com que os músculos se cansem mais facilmente.

- Suor extremo: Atletas que se cansam e suam muito enquanto praticam esportes em climas quentes geralmente tem cãimbras musculares.

- Gravidez: Câimbras musculares são comuns durante a gravidez.

- Problemas médicos: Ter diabetes ou doenças que envolvem nervos, fígado ou tireoide pode aumentar o risco de câimbras musculares.

- Peso: Estar acima do peso pode aumentar o risco de câimibras musculares.