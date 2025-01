Imagens publicadas nas redes sociais mostram a frente do carro completamente destruída - Reprodução

Publicado 04/01/2025 22:41

Rio - O motorista Guilherme Lírio da Silva, de 27 anos, que dirigia o carro envolvido em um grave acidente com um ônibus na Estrada Santo Aleixo, em Magé, na Baixada Fluminense , recebeu alta médica, na tarde deste sábado (4), após dois dias de internação. A colisão causou a morte de uma mulher e deixou outras oito pessoas feridas, incluindo uma criança e adolescentes.

O homem estava internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, desde quinta-feira (2), data do acidente. Segundo a prefeitura da cidade, ele passou por procedimento cirúrgico para correção de uma fratura no joelho direito.

Guilherme chegou na unidade com laceração no joelho e nos membros superiores, além de dor e escoriação na mão direita, mas lúcido. Na unidade, ele relatou ter desmaiado no momento do acidente.

A colisão causou a morte de uma mulher, que não teve a identidade revelada. O caso está sendo investigado pela 65ª DP (Magé). De acordo com a Policia Civil, a perícia foi realizada no local e as diligências seguem em andamento para apurar os fatos.

Outros feridos

Além de Guilherme, o acidente deixou outras oito pessoas feridas. Uma delas é um menino de 10 anos, que também foi atendido no HMAPN.

Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, a criança chegou ao hospital com afundamento de crânio e crise convulsiva. Em seguida, ela foi encaminhada para o centro cirúrgico, onde passou por procedimento, sem intercorrências. Na noite desta sexta-feira (3), R.B.R.M., que estava em estado grave , foi transferido ao hospital Quinta D'Or, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio.

A adolescente T.A.R., de 15 anos, chegou lúcida e orientada no Adão Pereira Nunes, mas com dor na coluna e imobilidade nas pernas. Ela ficou internada na unidade até a tarde desta sexta-feira (3) quando houve um pedido de transferência para o Hospital Naval Marcílio Dias, em Lins de Vasconcelos, também na Zona Norte do Rio. Não há informações sobre seu estado de saúde atualizado.

Já P. F., de 16 anos, chegou ao hospital também lúcido, orientado, com escoriações no rosto e braços, dor e deformidade na coxa esquerda. Após avaliação e exames de imagens, o adolescente foi transferido para uma unidade particular, na quinta-feira (2).

A. C. V. X. S., também de 16 anos, teve corte no lábio inferior, dor e escoriações nas pernas. Após avaliação, sutura e exames de imagens, que não encontrou fraturas, recebeu alta hospitalar, com orientações médicas, na noite de quinta.



R. H. P. F., de 16 anos, estava com escoriações nas regiões do colo e abdômen, dor e imobilidade no punho e no antebraço direito. Após avaliação e exames de imagens, sem fraturas, ela também recebeu alta na noite de quinta.



Outra vítima, Juan de Jesus Fernandes, de 19 anos, teve escoriações na face, dor e imobilidade nas pernas e recebeu alta na quinta.



Todas as nove vítimas do acidente deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Aleixo, em Magé, depois da colisão. Apenas as sete vítimas citadas foram transferidas para o HMAPN.