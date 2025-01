Caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Pedro Teixeira / Arquivo Agência O Dia

Publicado 04/01/2025 19:48 | Atualizado 04/01/2025 19:49

Rio - Policiais civis prenderam, nesta sexta-feira (3), uma mulher por matar e ocultar o cadáver da própria filha, de apenas 6 anos, dentro da casa em que elas moravam. O flagrante aconteceu no bairro do Sossego, em Itaboraí, Região Metropolitana. A identificação da mãe não foi divulgada.

Segundo informações da Polícia Civil, os vizinhos acionaram agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) após notarem que que a mãe e a criança não saíam de casa desde o Natal, além de perceberem um cheiro forte vindo da residência.

A proprietária do imóvel até tentou entrar na casa, mas sem sucesso. Agentes da especializada foram até o local, entraram na residência e encontraram o corpo da criança já em um avançado estado de decomposição.

Ainda de acordo com a Civil, a mãe ainda tinha um caderno com anotações e contagem regressiva para o homicídio. A data em que aconteceu o crime, no entanto, não foi informada.