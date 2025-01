Os clientes colecionam selos e ganham brindes - Divulgação

Publicado 04/01/2025 17:14

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) investigam o roubo de mais de 10.000 peças da rede de supermercados Verdemar, de Minas Gerais, neste sábado (4). Peças da linha de cozinha Le Cordon Bleu deixaram o Porto do Rio de Janeiro com destino a Belo Horizonte. Os utensílios foram roubados na altura do Complexo da Maré, na Zona Norte carioca.

Os itens seriam levados para o centro de distribuição de Minas Gerais, de onde seriam entregues nas unidades da rede. Os refratários, importados de Portugal, fazem parte de uma campanha promocional do Verdemar, que permite a aquisição das peças a preços abaixo do valor de mercado a partir da troca de selos acumulados por meio de compras.

A campanha "Meu Selinho Verdemar", realizada em parceria com a marca francesa Le Cordon Bleu, tem o fim previsto em 26 de janeiro para o acúmulo de selos e 9 de fevereiro para retirada de peças ou até que os estoques se esgotem. Apesar do episódio, o acúmulo de selos para a troca das peças continua valendo, de acordo com a assessoria de imprensa do supermercado.