O designer gráfico Thiago de Souza acha que tudo está ligado ao poder da féArquivo pessoal

Publicado 05/01/2025 00:00

fotogaleria O Dia da Gratidão, celebrado no dia 6 de janeiro, destaca a importância de cultivar essa virtude para uma vida mais plena. Segundo um estudo da Harvard Health Publishing, a gratidão aumenta a felicidade em 52%, reduz o estresse em 28% e a ansiedade em 25%. Relacionamentos mais sólidos, saúde e sucesso profissional também são benefícios comprovados e que podem transformar vidas. Outro estudo inovador publicado no ano passado na revista JAMA Psychiatry revelou que cultivar gratidão pode prolongar a vida. Analisando dados de quase 50 mil mulheres americanas (entre 69-96 anos) do Nurses' Health Study, os pesquisadores encontraram uma correlação significativa: aquelas com níveis mais altos de gratidão apresentaram 9% menos risco de mortalidade por doenças cardiovasculares, câncer e condições neurodegenerativas.Para a psicóloga Michele Silveira, dona de uma clínica que leva o seu nome, a gratidão atua como um recurso emocional que auxilia na regulação do estresse e da ansiedade. "Ao focar nos aspectos positivos da vida, mesmo em momentos desafiadores, a gratidão ativa áreas cerebrais relacionadas ao bem-estar, como o córtex pré-frontal, e reduz a hiperatividade da amígdala, responsável por respostas de medo e alerta. Estudos mostram que pessoas que praticam a gratidão apresentam menores níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e maior sensação de calma. Essa prática também promove uma perspectiva mais equilibrada diante dos desafios, diminuindo a tendência de pensar em catástrofes e ampliando a capacidade de lidar com incertezas", explica.

A corretora de imóveis Dalva Tady, de 48 anos, moradora do bairro Três Corações, em Nova Iguaçu, falou sobre como pratica a gratidão no seu dia a dia. "Nos momentos bons e ruins tenho sempre algo para agradecer através do constante aprendizado que muda as minhas perspectivas de como agir e como não agir, deixando minha vida mais leve e dando valor aos detalhes. A gratidão me tornou uma pessoa mais atenta, valorizando tudo e todos que estão ao meu redor. Nas relações profissionais busco a lidar de uma forma mais positiva e acabo buscando soluções mais criativas para estar em um ambiente de harmonia", conta.

A gratidão também pode melhorar a cultura organizacional e aumentar a satisfação dos funcionários, segundo o Consultor de Empreendedorismo e Diretor da EMECF Educação Empreendedora, Márcio Cerbella. "Ela cria um ambiente de trabalho mais positivo e colaborativo. Quando os colaboradores se sentem valorizados, isso aumenta o engajamento, melhora a comunicação e promove relações interpessoais saudáveis. Uma cultura de reconhecimento, na qual as pessoas elogiam o que está funcionando bem, ajuda a tornar o local de trabalho mais agradável. Isso se traduz em maior retenção de talentos e melhor imagem da empresa perante clientes e mercado. Estudos mostram que práticas de reconhecimento ajudam a reduzir o estresse e aumentam a felicidade no trabalho", afirma.

Atuando diretamente na vida profissional, os gestores podem e devem incentivar este comportamento dentro das empresas, já que isso também pode resultar diretamente no sucesso da equipe. "A liderança deve demonstrar gratidão de forma autêntica e constante. Um simples 'obrigado' pode parecer trivial, mas gera um grande impacto quando parte de quem lidera. O líder pode também enviar notas ou mensagens de agradecimento, reconhecer publicamente as contribuições das equipes, demonstrar empatia e oferecer suporte em situações desafiadoras. Há também estratégias que podem reforçar a gratidão como: o feedback personalizado para cada funcionário, programas de incentivos com premiações, celebrações para destacar conquistas dos colaboradores, ferramentas de reconhecimento, entre outros".

A autoestima e a confiança também estão ligadas à gratidão, segundo Michele Silveira. "Ela fortalece ao ajudar as pessoas a reconhecerem suas conquistas, qualidades e os apoios que recebem ao longo da vida. Quando somos gratos, percebemos que não estamos isolados, que nossos esforços geram impacto e que somos valorizados pelas nossas conexões sociais. Essa prática também reduz a comparação social negativa, promovendo uma visão mais realista e positiva de si mesmo. Com o tempo, a gratidão reforça a autoconfiança ao criar uma narrativa pessoal que celebra progressos, em vez de focar exclusivamente em falhas ou limitações", analisa.

Para a especialista em Desenvolvimento Humano, Liderança e Autora Rita Kuester, a gratidão é essencial no dia a dia. "Ela nos tira do piloto automático e nos coloca em estado de presença. Quando reconhecemos o valor do que já temos, adotamos uma mentalidade de abundância que potencializa decisões mais estratégicas e atitudes propositivas no trabalho e na vida. O maior que temos para praticá-la é a comparação. Vivemos bombardeados por padrões inalcançáveis que cegam o que já conquistamos. A chave para superar isso é treinar o olhar para o progresso pessoal e celebrar pequenas vitórias diárias, sem a necessidade de aprovação externa. Além disso, ela cria uma base de confiança. Quando reconhecemos e valorizamos o esforço das pessoas, elas se sentem vistas e motivadas. No ambiente profissional, isso promove colaboração genuína. Já nos relacionamentos pessoais, fortalece os laços e reduz conflitos".



Relação com a religiosidade

Um estudo da Universidade de Harvard relatou que 75% dos participantes religiosos relataram sentir gratidão diária. Isso porque a gratidão possui uma estreita relação com a fé em diversas tradições religiosas, isso porque reforça um sentimento de conexão divina, comunidade e práticas como a oração, empatia e humildade. O servidor público e designer gráfico Thiago Lopes de Souza, de 38 anos, morador de Guaratiba, acredita que ser grato também está ligado à sua fé.

"Sempre que algo sai do jeito que almejamos agradecemos e quando não sai também agradecemos. Seja em cada susto, livramento, pela saúde e bem estar, mas acima de tudo, agradecemos pelo ar que respiramos, por podermos falar diretamente com Deus em oração que nos sustenta em cada momento desses e que em todos eles está conosco. Como resultado disso somos favorecidos em todo o tempo e com isso temos o dever de agradecer, o que nos torna mais propensos a contar com mais ajuda. Portanto, através do agradecimento pude experimentar os mais diversos apoios nos momentos mais necessitados", finaliza.



Importância do momento presente



Para a psicanalista e terapeuta holística Graça Duarte, a gratidão é a prevenção para saúde mental, física e espiritual para o dia a dia. "Vivemos em um mundo repleto de desafios e pressões cotidianas. A rotina acelerada, as demandas profissionais e as responsabilidades pessoais muitas vezes nos afastam do que realmente importa: o momento presente. Em meio a essa correria, é fácil esquecer o poder transformador da gratidão. Como psicanalista e terapeuta holística, tenho observado que cultivar a gratidão não apenas enriquece nossa vida emocional, mas também atua como uma poderosa ferramenta de prevenção para o bem-estar integral".

A profissional afirma que incorporar a gratidão na rotina diária pode ser simples e transformador. "Reserve alguns minutos por dia para escrever sobre três coisas pelas quais você é grato. Isso pode ser feito ao acordar ou antes de dormir, ajudando a criar um hábito de apreciação. Os momentos de reflexão sobre pequenas alegrias, como um sorriso de um amigo, uma xícara de café quente ou o canto dos pássaros são preciosos e merecem ser reconhecidos’. Não hesite em expressar sua gratidão a outras pessoas. Um simples obrigado pode fortalecer laços e criar um ambiente mais positivo ao seu redor. Dedique alguns minutos para meditar, focando nas coisas pelas quais você é grato. Isso ajuda a acalmar a mente e a criar uma conexão mais profunda com o presente.’.



Foco no que temos



Graça conta que a gratidão é mais do que um simples ato de reconhecimento; é uma prática que nos convida a olhar para o que temos, ao invés de focar no que nos falta. Estudos mostram que pessoas que mantêm uma atitude de gratidão têm níveis mais altos de felicidade, menos sintomas de depressão e ansiedade, e uma saúde física e mental melhor. "Quando agradecemos, ativamos áreas do cérebro associadas ao prazer e à satisfação, criando um ciclo positivo que se reflete em nossas relações e na nossa saúde mental. A principais são: Córtex pré-frontal, associada ao pensamento crítico, à tomada de decisões; Sistema límbico que está envolvido nas emoções e na memória; Núcleo Accumbens, relacionado ao prazer e motivação, libera neurotransmissores como dopamina; Córtex cingulado anterior, promove e melhora a gestão das emoções e uma maior resiliência ao estresse. Essas áreas do cérebro ativadas pela prática da gratidão ajudam a criar ciclo positivo que melhora o humor, aumenta a satisfação e reduz sintomas de ansiedade e depressão.