Homem está internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em CaxiasArquivo / Agência O Dia

Publicado 04/01/2025 17:33

Rio - Luiz Felipe da Silva, de 34 anos, baleado em uma ação da Polícia Militar na comunidade Vila Ruth, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense , nesta sexta-feira (3), está internado em estado grave após ser atingido no tórax. A PM trata o homem como suspeito, mas a família diz que a vítima é um barbeiro que mora e trabalha na localidade.

Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, o homem deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) depois de ser transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São João de Meriti, com um tiro na parte direita do tórax.

A prefeitura informou que Luiz Felipe passou, na UPA, por uma toracotomia com hipotensão, que consiste em um procedimento para examinar se os seus órgãos sofreram lesões com o tiro. Na tarde deste sábado (4), o homem apresenta um estado geral regular, está acordado, agitado, lúcido, usando catéter nasal e dreno no tórax.

De acordo com a prefeitura, Luiz tem quadro neurológico considerado grave, em função do trauma na região da coluna dorsal e será reavaliado, ainda neste sábado (4), pela cirurgia geral para realização de drenagem de tórax à esquerda.

Segundo parentes, Luiz foi baleado quando estava em casa. Ele seria um barbeiro que trabalha do lado de sua residência. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram moradores reclamando com PMs sobre a demora no socorro após o homem ter sido atingido. De acordo com a família, Luiz não tem envolvimento com o crime organizado da comunidade.

Em nota, a Polícia Militar definiu o homem como um suspeito. A corporação informou que agentes do 21º BPM (São João de Meriti) realizaram uma operação na Vila Ruth e, durante a ação, criminosos atiraram contra a equipe, o que gerou um confronto.

A PM destacou que Luiz ficou ferido, que o socorreu e o encaminhou ao HMAPN, onde está custodiado.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante. Ao DIA, o delegado Túlio Pelosi, da 64ª DP (São João de Meriti), delegacia da área onde fica a comunidade, disse que o auto da prisão em flagrante foi apreciado na 54ª DP (Belford Roxo), por ser a Central de Flagrantes.