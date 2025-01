Kauan Galdino Florêncio Pereira, de 18 anos, morreu depois de ser baleado na cabeça em Queimados - Reprodução / Redes Sociais

Kauan Galdino Florêncio Pereira, de 18 anos, morreu depois de ser baleado na cabeça em QueimadosReprodução / Redes Sociais

Publicado 04/01/2025 10:31 | Atualizado 04/01/2025 12:33

Rio – Um gesto de compaixão e que salva vidas. A família de Kauan Galdino Florêncio Pereira, de 18 anos, morto após pisar no pé de um traficante em um baile funk na comunidade São Simão, em Queimados, Baixada Fluminense, autorizou a doação dos órgãos do jovem. A captação será feita neste sábado (4), segundo o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), que homenageou Kauan com um vídeo dos profissionais de saúde da unidade aplaudindo a iniciativa. Os parentes aguardam a operação para determinar a data e local do enterro.