Pedro Emanuel D’Onofre, o Pedrinho, foi capturado em Ciudad del Este, no Paraguai - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 04/01/2025 09:34 | Atualizado 04/01/2025 10:05

Rio - Uma investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) levou à prisão, nesta sexta-feira (3), de um dos responsáveis pela execução do contraventor Fernando Iggnacio em novembro de 2020 . O ex-PM Pedro Emanuel D'Onofre Andrade Silva Cordeiro, o Pedrinho, foi capturado em Ciudad del Este por agentes do Comando Tripartito da Policia Nacional do Paraguai, após troca de dados de inteligência com a equipe da DHC. Pedro Emanuel era o último foragido do caso.

Iggnacio, um dos herdeiros do também contraventor Castor de Andrade, foi morto com tiros de fuzil ao desembarcar de um helicóptero, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. As investigações apontaram que Pedrinho fez pesquisas sobre a rotina da vítima e do tipo de arma usadas no crime.Pedro Emanuel também realizou levantamentos sobre diversos outros contraventores executados, demonstrando um estudo de caso para que a ação criminosa contra Fernando Iggnacio não falhasse.Após o crime, o homem fugiu do Brasil e foi capturado ao tentar emitir documentos no Paraguai. Os agentes constataram que ele usava um documento falso brasileiro.Pedro Emanuel será encaminhado para a Polícia Federal do Brasil, que ficará a cargo de apresentá-lo à Justiça brasileira. Contra ele, existem dois mandados de prisão por homicídio.