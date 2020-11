Fernando Ignacio foi morto dentro da Heli-Rio no Recreio Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 10/11/2020 14:49 | Atualizado 10/11/2020 15:54

Rio - O contraventor Fernando Iggnácio, genro de Castor de Andrade, foi assassinado no início da tarde desta terça-feira (10), em um heliponto no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo de Ignácio caído dentro do estacionamento do local. Segundo informações da 'TV Record', a esposa do contraventor estava com ele, mas conseguiu decolar do helicóptero após os tiros.

Iggnácio estaria voltando de Angra dos Reis, na Costa Verde, quando foi atingido na cabeça. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realiza uma perícia no local. Informações preliminares dão conta que o atirador estaria posicionado em cima de um muro à espera do contraventor. Confira!

Delegacia de Homicídios realiza perícia onde contraventor foi morto

Fernando Ignácio travou uma luta durante décadas pela herança de Castor de Andrade, lendário bicheiro morto em 1997. Desde a morte de Castor, o filho Paulo Roberto, o sobrinho Rogério de Andrade e o genro travaram uma sangrenta batalha pelo espólio da contravenção, principalmente o das máquinas de caça-níquel. O filho de Castor, Paulo Roberto, foi assassinado em 1998, e Rogério de Andrade sofreu diversos atentados nas últimas duas décadas. O mais grave deles foi em 2010, quando uma bomba estourou em seu veículo. O objetivo ela matá-lo, mas era o filho de Rogério, de apenas 17 anos, quem dirigia o carro.