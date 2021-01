Por O Dia

12/01/2021 20:13

Segundo a Polícia Civil carioca, o homem, identificado como Rodrigo da Silva Neves, foi localizado em uma pousada na região de Canavieiras, na Bahia. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça fluminense. O acusado é policial militar e estava foragido . Ele e outros três homens foram identificados pela equipe da DHC por envolvimento no assassinato. Fernando Iggnácio era genro de Castor de Andrade e foi assassinado na tarde de 10 de novembro no estacionamento de um heliporto no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Menos de 10 dias depois, a Delegacia de Homicídios da Capital elucidou o caso, apreendeu quatro fuzis usados no crime e identificou os suspeitos do homicídio do contraventor.