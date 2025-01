Momento que ocorre a colisão entre os veículos - Reprodução

Momento que ocorre a colisão entre os veículosReprodução

Publicado 03/01/2025 09:53

O cantor de pagode Adalto Mello, de 39 anos, morreu após ser atropelado por um motorista embriagado na madrugada do último domingo (29) na Avenida Tupiniquins, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Adalto estava pilotando uma motocicleta quando foi atingido por um carro, que ultrapassou outro veículo em alta velocidade antes de colidir com o cantor. O condutor responderá por homicídio doloso com dolo eventual, quando assume o risco de matar, mesmo sem ter a intenção.

fotogaleria

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o motorista, de 32 anos, fez o teste do bafômetro, que confirmou a presença de álcool em seu organismo.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.Inicialmente, o caso foi registrado como homicídio culposo (sem intenção de matar) na direção de veículo automotor. Após o avanço das investigações, o motorista responderá por homicídio doloso com dolo eventual, quando ele assume o risco de matar, mesmo sem ter este objetivo.Adalto Mello fazia parte do grupo "Pagode do Adalto", que se apresentava em eventos corporativos, casamentos, festas e baladas. Ele compartilhava grande parte de seu trabalho nas redes sociais. Em sua última postagem no Instagram, publicada no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, amigos e familiares publicaram mensagens de luto e o homenagearam.Um seguidor comentou "Que Deus te receba de braços abertos! Que a sua bondade, o seu amor e a sua fé te levem a um lugar de muita luz e paz!, enquanto outro escreveu: "Descanse em paz, meu grande amigo. Você jamais será esquecido, obrigado por tudo".O cantor deixa um filho, com quem aparecia frequentemente em diversas fotos publicadas em suas redes sociais.