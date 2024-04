É necessário apresentar o cartão do SUS e a caderneta de vacinação, que será atualizada - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 11/04/2024 16:44

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará neste sábado (13), o Dia D de vacinação contra a Influenza (gripe). As imunizações acontecerão das 8 às 16 horas, em todas as unidades básicas de saúde do município.

O público-alvo da vacina nesta etapa inclui: idosos acima de 60 anos; gestantes e puérperas; crianças de 6 meses a 8 anos de idade; pessoas com doenças crônicas; trabalhadores da área da saúde; professores em atividade e demais grupos prioritários.

É necessário apresentar o cartão do SUS e a caderneta de vacinação, que será atualizada.

SERVIÇO:

Dia D contra Influenza

Data: Sábado (13 de abril)

Horário: das 8 às 16 horas

Local: todas as unidades básicas de saúde do município