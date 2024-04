Encontro de supervisão técnica visa contribuir para melhoria nos atendimentos - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 12/04/2024 18:52

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realizou na manhã desta sexta-feira (12), uma capacitação para os profissionais, de nível superior, que atuam nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centro Pop, Lar Acolhedor e outros equipamentos ligados à pasta.

De acordo com a psicóloga e coordenadora de educação permanente e gestão no trabalho do Sistema Único de Assistência Social (Suas), Cristiane Cunha, o encontro de supervisão técnica visa contribuir para melhoria nos atendimentos. “Este é um trabalho a longo prazo e que precisa ser constante. Este primeiro encontro é de suma importância para que as equipes consigam analisar de forma crítica os casos, protocolos de trabalho e toda a rotina para que nós tenhamos uma excelência nos atendimentos à população de Barra Mansa”, explicou.

Ainda segundo a coordenadora, o trabalho de educação permanente tem por objetivo trazer uma série de capacitações aos profissionais que atuam no Suas.

“O nosso prefeito Rodrigo Drable e o secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, verificaram a necessidade dos nossos profissionais estarem em constante aprendizado. A supervisão técnica é um dos projetos que estamos realizando dentro da Assistência Social e, para este primeiro encontro, nós trouxemos um profissional extremamente capacitado, que é o Alexandre Bárbara Soares, doutor em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF)”, detalhou.

Cristiane também destacou que, ao longo de 2023, foram realizadas algumas capacitações, incluindo uma com técnicos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para este ano, outras já estão programadas com o intuito de aplicar todas as teorias no dia a dia dos equipamentos.