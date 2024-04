Fábrica de Óculos de Barra Mansa é uma iniciativa desenvolvida em conjunto pelas secretarias de Saúde e Educação - Paulo Dimas/CCS PMBM

Fábrica de Óculos de Barra Mansa é uma iniciativa desenvolvida em conjunto pelas secretarias de Saúde e EducaçãoPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 12/04/2024 18:44

Barra Mansa - Na manhã desta sexta-feira (12), a Fábrica de Óculos de Barra Mansa, iniciativa desenvolvida em conjunto pelas secretarias de Saúde e Educação, realizou mais uma cerimônia de entrega no saguão da Prefeitura. Cerca de 380 óculos foram preparados para entrega, sendo que 160 foram entregues diretamente aos moradores durante o evento, enquanto o restante pode ser retirado diretamente na Fábrica de Óculos ao longo do dia. Estiveram presentes na solenidade o prefeito Rodrigo Drable, o vereador Luiz Furlani e secretários municipais.



Drable explicou porque essa iniciativa foi criada e porque ela deve ser valorizada. “Esse projeto dos óculos começou porque nós identificamos crianças que não estavam aprendendo porque não enxergavam. Para quem já tem mais idade, não enxergar dificulta ler um jornal, ler uma bula do remédio, mas as crianças podem nem aprender a ler. Então criamos esse projeto para atender as nossas crianças e os nossos idosos. É importante que os pais venham retirar os óculos dos filhos para que não sobre nenhum e as nossas crianças possam enxergar da maneira correta”, apontou o prefeito.



O gerente da Fábrica, Joel Valcir Pereira, destacou a importância do comprometimento dos munícipes para receber seus óculos. “Nós produzimos cerca de 100 óculos por dia e, para essa entrega, tínhamos 380 unidades. Mesmo tendo entregado um número significativo agora de manhã, ainda sobraram muitos que precisam ser retirados. É de extrema importância que todos venham receber seus óculos para que não haja essa sobra e ninguém fique sem enxergar da forma correta”, disse.

O vereador Luiz Furlani falou sobre a importância do trabalho da Fábrica para a população. “Como vereador, acho o projeto fantástico, gerando dignidade e conforto. É um projeto de visão para idosos que têm dificuldade em virtude da idade, além das crianças da nossa rede municipal de ensino, que podem ter dificuldade de aprendizado em virtude dos problemas oftalmológicos”, afirmou Furlani.

Atendimento

A Fábrica de Óculos funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, no pátio da Prefeitura. A unidade beneficia estudantes da rede pública municipal e idosos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de pessoas assistidas pelo Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos, Instituição de Longa Permanência para Idosos Vila Vicentina e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).