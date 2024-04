Parceria vai estimular a educação alimentar, beneficiando a comunidade escolar e moradores ao redor - Divulgação/CCS PMBM

Parceria vai estimular a educação alimentar, beneficiando a comunidade escolar e moradores ao redorDivulgação/CCS PMBM

Publicado 16/04/2024 15:57

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu, na segunda-feira (15), um encontro com representantes da Universidade Federal Fluminense (UFF) – campus de Volta Redonda, com o intuito de abordar e estimular a educação alimentar, de forma a beneficiar a comunidade escolar e moradores ao redor.

A reunião, que contou com a presença da vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, foi realizada no Centro de Educação Integrada (CEI) Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro. Além de Fátima, também compareceram a diretora pedagógica da Escola Municipal Socioambiental Gelson Silvino, Bruna de Oliveira Neves, o assessor pedagógico da Secretaria de Educação, Lucas Peres, e membros da Universidade Federal Fluminense.

Na ocasião foram alinhados temas que buscarão elevar e qualificar ainda mais o ensino implantado na Escola Vocacionada Socioambiental. A diretora, Bruna Oliveira, destacou como a escola buscará desenvolver o projeto 'Horta do Amanhã' e qual sua funcionalidade.

“Daremos a oportunidade dos alunos se aprofundarem em como cultivar e manter uma horta, já que buscaremos gerar uma renda mínima com o que será cultivado na futura horta. Através destas ações, visamos fomentar o microempreendedorismo e, ao mesmo tempo, passar para eles a importância da terra”, frisou Bruna, comunicando ainda que a introdução e alimentação saudável serão incentivados com a Horta do Amanhã.

O projeto está entre os 20 nacionais do ‘Programa Especial BIC: Escrevendo o Futuro. Juntos!’ e também é semifinalista na categoria ‘Prêmio Alimentação em Foco 2024’, da Fundação Cargill.