Inscrições serão feitas de forma presencial nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) - Arquivo/CCS PMBM

Inscrições serão feitas de forma presencial nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras)Arquivo/CCS PMBM

Publicado 16/04/2024 16:18 | Atualizado 16/04/2024 16:22

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa irá receber, nos dias 18 e 19 de abril (quinta e sexta-feira), as inscrições para o processo seletivo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH). São 50 vagas disponíveis para formação de cadastro de reserva, com contratação temporária.

Os cargos disponíveis são: agente educador para acolhimento institucional em abrigo (cuidador social), pedreiro, eletricista predial ou residencial, cozinheiro, coveiro, roçador e ajudante de funerária.

Poderão se inscrever aqueles que já atuaram em qualquer função pela Prefeitura de Barra Mansa e tiveram a validade expirada de seus contratos de trabalho, por prazo determinado. No entanto, no ato da contratação, o candidato deverá ter pelo menos 06 (seis) meses de desligamento do último contrato com a Prefeitura.

As inscrições serão feitas de forma presencial nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), localizadas nos bairros: Ano Bom, Boa Vista 2, Morada Verde, São Pedro, Vila Coringa, Vista Alegre, Vila Natal (Paraíso de Baixo) ou na sede da SMASDH, no Centro.

O secretário de Assistência Social de Barra Mansa, Fanuel Fernando, destacou que a grande novidade desse processo é a diluição dos pontos de inscrição que, dessa vez, serão realizadas de forma presencial. “A orientação do nosso prefeito Rodrigo Drable é aumentar as oportunidades de emprego na região, para continuar levando serviços de qualidade e de forma acessível para a população. Temos um diferencial neste processo seletivo, já que as inscrições serão feitas de forma presencial, podendo ser realizadas em diversos Cras do município. É uma iniciativa que vai aumentar a equipe da Secretaria de Assistência Social, visando ao melhor atendimento possível aos nossos munícipes”, enfatizou Fanuel.

Documentação

Os candidatos devem levar cópias dos seguintes documentos:

- CPF e carteira de identidade.

- Currículo atualizado.

- Comprovante de cursos complementares (certificado ou declaração).

- Comprovante de escolaridade (certificado ou declaração válida, emitida pela instituição de ensino, devidamente reconhecida pelo MEC).

- Comprovante de residência atualizado (conta de luz ou água ou telefone em nome do candidato ou, se em nome de terceiros, apresentar declaração de endereço assinada pelo próprio).

- Comprovante de experiências profissionais, tais como: Carteira de Trabalho com data (dia, mês e ano) de entrada e saída; contrato de trabalho com data (dia, mês e ano) de entrada e saída, nome da empresa/instituição contratante, CNPJ, endereço e nome completo, RG ou CPF, carimbo e cargo do responsável pela assinatura; Certidão/declaração em papel timbrado de comprovante de experiência emitido pela empresa/instituição contratante, com nome da empresa, CNPJ, endereço, data de entrada e saída (dia, mês e ano) e identificação de quem a declarar constando nome completo, RG ou CPF, cargo/função e matrícula (se houver).

- Registro no conselho de classe pertinente (para o cargo de assistente social).

- Comprovante de alistamento/dispensa militar (homem).

- Certidão de antecedentes criminais.

Resultado

O resultado preliminar será divulgado no dia 26 de abril. Nos dias 29 e 30, os candidatos que discordarem do resultado poderão entrar com recurso administrativo, no horário das 9 às 16 horas, justificando a sua discordância, no mesmo local da inscrição.

O resultado final estará à disposição do público para consulta a partir das 10 horas do dia 3 de maio, sendo publicado no mural da Secretaria de Assistência Social, bem como no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Barra Mansa, que pode ser acessado pelo link: http://www.barramansa.rj.gov.br/transparencia