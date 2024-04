Um dos assuntos tratados no encontro foi a conclusão das obras do Pátio de Manobras - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 17/04/2024 17:44

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, participou de uma reunião no Ministério dos Transportes, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (17) - com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, e dos deputados federais Lindbergh Farias, Aureo Ribeiro e Otoni de Paula.

Um dos assuntos tratados no encontro foi a conclusão das obras do Pátio de Manobras, sobretudo o viaduto do bairro Estamparia, que precisou passar por uma remodelação para ser concluído. Os trabalhos são de responsabilidade do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

Acompanhado do presidente da Câmara Municipal de Barra Mansa, Paulo Sandro Soares, Drable destacou a importância do encontro. “Nós temos problemas que são muito importantes para nós, como a demolição dos antigos galpões ferroviários, a remoção da linha da VLI e a conclusão do viaduto na Estamparia. Essa agenda nos dá esperança de que em pouco tempo nós tenhamos a celeridade nesse processo. Agradeço ao ministro e aos deputados que estão conosco”, afirmou Drable.

Renan Filho, ministro dos Transportes, informou que as obras do viaduto na Estamparia (próximo à Saint-Gobain) serão retomadas pelo Dnit até o início de maio. “Além disso, eu me comprometi com o prefeito a fazer uma ampla interlocução com a VLI para acelerar os investimentos e resolver definitivamente essa questão do Pátio de Manobras e liberar para que o Dnit faça as obras que vão garantir os avanços de mobilidade em Barra Mansa”, disse Renan.

Lindbergh Farias também ressaltou o significado da reunião no ministério. ”O Pátio de Manobras é uma obra histórica para Barra Mansa e que irá causar uma grande transformação. Viemos aqui para essa reunião para tentar acelerar o processo”, afirmou o deputado.

Rotatória

Outro pleito levado por Drable à capital federal foi a implantação de uma rotatória em um trecho da BR-393. “Essa rotatória irá permitir o acesso aos bairros Nove de Abril e Metalúrgico, preservando vidas, já que nós tivemos muitos acidentes na localidade. Essa obra é uma necessidade antiga e, por ocasião desse encontro, a gente consegue debater e buscar uma forma para que ela aconteça”, declarou.

Segundo Renan Filho, a Superintendência Regional do Dnit irá fazer estudo e levantamento de custo para elaborar um projeto. “Essa é uma intervenção que o Ministério dos Transportes pode fazer para beneficiar a cidade”, disse o ministro, que espera reencontrar o prefeito em uma nova reunião para discutir outras demandas do município.