Ação levou oficinas, contação de histórias e apresentações de capoeira à Escola Socioambiental Vila Elmira - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 18/04/2024 18:44

Barra Mansa - O Dia dos Povos Indígenas será celebrado em todo o país nesta sexta-feira (19) e, para comemorar a data e valorizar a cultura dos nativos que fazem parte das Comunidades Tradicionais, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), em parceria com a Secretaria de Educação e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), está realizando ações em unidades escolares do município.

Nesta quinta-feira (18), houve uma oficina de Arte, Música e Meio Ambiente na Escola Socioambiental Municipal Vila Elmira, situada no bairro que dá nome à unidade escolar. O objetivo da ação foi transmitir às crianças a importância da luta dos povos originários. Participaram alunos do fundamental I, que vai do pré até o 5º ano. Também compareceram a engenheira ambiental e coordenadora de Educação Ambiental, Maiara Oliveira Sá, a coordenadora do Inea na região Sul Fluminense, Kelly Vidal, a diretora do colégio, Raylla Perrut Braga, o grupo de capoeira Família de Capoeira Raízes - Mestre Neto (que veio de Paracambi), além de representantes da Escola Socioambiental e do Inea.

Na ocasião, Maiara Oliveira Sá ressaltou que a secretaria de Meio Ambiente está sempre atenta às causas. "Respeitar e dar importância aos povos indígenas é também respeitar nossa própria vida, pois somos todos uma união de culturas, raças e crenças. Uma população que tanto cuida e valoriza o meio ambiente como os indígenas fazem merece ser exaltada", enfatizou.

A coordenadora do Inea, Kelly Vidal, destacou como é valioso trazer para a comunidade estudantil as histórias, permitindo que eles aprendam e criem consciência sobre ancestralidade e tradição. "Os povos tradicionais contam suas histórias através de rodas, expõem suas culturas para as outras pessoas e aqui nós estamos fazendo isso. As crianças formam uma roda e se conectam com as memórias dos indígenas. Na apresentação, podemos retratar de diferentes maneiras, dentre elas, o teatro", disse.

A diretora da Escola Socioambiental Vila Elmira, Raylla Perrut Braga, frisou os benefícios desta iniciativa. "Nossa escola se tornou voltada ao trabalho socioambiental e, desde então, estamos entendendo melhor a relação da cultura indígena e a natureza. Temos feito aqui na unidade ações nesse sentido. Ficamos felizes porque essa vinda do Inea faz uma ligação com o que estamos trabalhando", informou.

Além da oficina desta quinta-feira, ações acontecem nas demais escolas socioambientais do município: na quarta (17) foi a vez da Escola Municipal Gelson Silvino, no bairro Moinho de Vento; já na sexta (19) será o Ciep 483 Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima.

Apresentação de capoeira

Além do teatro e das histórias passadas aos alunos, ainda aconteceu um momento com o grupo capoeirista Família de Capoeira Raízes - Mestre Neto, coordenado pelo Monitor AD - Adeilton Cardoso, da cidade de Paracambi. Monitor AD falou mais a respeito do envolvimento de crianças e adolescentes. "A capoeira vem como uma luta libertária e estar passando uma apresentação para eles me deixa muito contente pois, se transformar e servir de exemplo a um destes alunos, nos deixa grato", disse.