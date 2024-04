Atividades reuniram mais de 170 alunos da Escola Vocacionada Socioambiental ? Ciep 483 Ada Bogato - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 19/04/2024

Barra Mansa - A Gerência de Educação Ambiental de Barra Mansa, que integra a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), em colaboração com a Secretaria de Educação (SME), desenvolveu nesta sexta-feira (19), a ‘Oficina de Arte, Música e Meio Ambiente’ em alusão ao Dia dos Povos Indígenas. As atividades contaram com a participação especial do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e foram voltadas para cinco turmas da Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep 483 Ada Bogato, reunindo mais de 170 alunos.

De acordo com a coordenadora socioambiental do Limpa Rio Comunidade, do Inea, Kelly Vidal, a oficina mostra a cultura desses povos através de teatro, contação de histórias e atividades com músicas de cantigas populares do Brasil, utilizando instrumentos históricos.

“Esse é um evento de educação ambiental do Programa Limpa Rio Comunidade. É uma oficina de arte, música e meio ambiente, na qual a gente traz conceitos fundamentais sobre a cultura dos povos originários. A importância desse trabalho é de levar essa temática para frente, buscando valorizar os povos que construíram o nosso Brasil, a cultura Tupi-Guarani, a religião, a arte e o modo de vida. Os nossos materiais também são do autor Daniel Munduruku, um escritor e professor indígena, pertencente ao povo Munduruku”, enfatizou.

Segundo a engenheira ambiental e coordenadora de educação ambiental de Barra Mansa, Maiara Oliveira Sá, o Dia dos Povos Indígenas tem como objetivo celebrar a diversidade das culturas e das histórias dos povos tradicionais. "É importante para combatermos o preconceito e a desinformação, além de levar mais conhecimento sobre as culturas indígenas para nossas crianças. Esses povos desempenham um papel crucial na preservação ambiental no Brasil, devido à sua profunda conexão e conhecimento tradicional da fauna e flora. O Brasil abriga um grande número de comunidades indígenas, muitas das quais vivem em áreas de grande importância ecológica, como a floresta amazônica”, destacou.

A diretora pedagógica da escola, Angela Costa, comentou sobre a importância de receber o evento na unidade e de levar para as crianças o conhecimento sobre os povos tradicionais. “Neste dia de resistência, devemos celebrar e honrar a sabedoria ancestral, além de aprender, respeitar e valorizar. Abordamos temas envolvendo mitos, histórias e lendas dos povos originários. É algo que contribui muito para as crianças, levando conhecimento sobre a natureza e sobre os povos que já estavam em nossas terras antes de todos, onde seguimos lutando por justiça e reconhecimento”, afirmou.

A diretora administrativa, Juliana Rezende, contou que é um trabalho essencial o ensino dessa temática, buscando valorizar os povos que construíram o Brasil, incluindo suas crenças, arte e modo de vida. “Manter as tradições, crenças e costumes dos indígenas é muito importante, tendo em vista a base social, cultural e territorial do nosso país. Precisamos relembrar da relação com os nossos ancestrais e de sua importância para a sociedade brasileira, além de quebrar o estereótipo criado, que crescemos ouvindo acerca dos povos originários”, disse Juliana.

O Brasil é Terra Indígena

Ainda nesta sexta-feira (19), a Escola Vocacionada Socioambiental Municipal Vila Elmira, localizada no bairro de mesmo nome, promoveu o lançamento do livro digital (e-book): ‘O Brasil é Terra Indígena: Guia Prático para Inclusão da Temática no Processo de Alfabetização’.

A professora da unidade, Layla Mesquita, preparou uma sequência didática e um material de alfabetização em que os povos indígenas são o contexto de aprendizagem para os alunos do ensino fundamental da unidade. O lançamento reuniu professores, pais e alunos, oferecendo uma roda de conversa de reflexão e comidas típicas indígenas, ressaltando a sabedoria que os povos originários têm para nos ajudar a preservar o meio ambiente e as heranças do nosso Brasil.

O e-book pode ser acessado e solicitado no link: https:acesse.one/brasilterraindigena ou no perfil de Instagram da unidade: @emve.escolavilaelmira.