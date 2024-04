A partir das 14h, começarão os shows, no Calçadão Dama do Samba, que irão até a noite - Arquivo/CCS PMBM

A partir das 14h, começarão os shows, no Calçadão Dama do Samba, que irão até a noiteArquivo/CCS PMBM

Publicado 19/04/2024 20:11

Barra Mansa - Uma programação variada vai marcar o Feriado de São Jorge (23 de abril), em Barra Mansa. Um dos eventos é a procissão em homenagem ao Santo Guerreiro. O evento é realizado pela Prefeitura, através da Fundação Cultura, com organização da Confraria dos Ogans, tendo como um dos objetivos a regularização dos terreiros do sul do estado, além de representar a luta contra a intolerância religiosa. O santo é o padroeiro do estado do Rio de Janeiro, junto com São Sebastião.

A concentração será às 9h, no Calçadão Dama do Samba, no Centro. Em seguida, às 11h30, a procissão terá início. A partir das 14h, começarão os shows, também no Calçadão Dama do Samba, que irão até a noite. Haverá também recolhimento de alimentos não perecíveis para doações.

Confira a programação completa:

-9h: Concentração no Calçadão Dama do Samba, no Centro

-11h30: Celebração a São Jorge seguida de procissão pelo Centro da cidade

-14h: Samba em tributo – Grupo Toada

-17h: Grupo ISN

-20h: Grupo Kimanero