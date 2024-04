Evento foi organizado pela Confraria dos Ogãs e grupo Mensageiros do Axé, com apoio da Prefeitura de Barra Mansa - Paulo Dimas/CCS PMBM

Evento foi organizado pela Confraria dos Ogãs e grupo Mensageiros do Axé, com apoio da Prefeitura de Barra MansaPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 24/04/2024 11:38

Barra Mansa - Barra Mansa realizou, pela primeira vez, uma celebração dedicada a São Jorge. Nesta terça-feira (23), dezenas de pessoas se reuniram no Calçadão Dama do Samba, no Centro, para comemorar a data e demonstrar sua devoção ao santo. Organizado pela associação religiosa Confraria dos Ogãs e o grupo Mensageiros do Axé, o evento contou com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura.

O presidente da Fundação, Marcelo Bravo, exaltou a iniciativa e destacou que o município já se preparava para uma festa de homenagem a São Jorge.

“A manifestação religiosa é um traço da cultura de um povo e Barra Mansa demonstra sua fé e devoção a São Jorge por meio destas celebrações. A cidade já tinha suas tradições e respeito ao santo, mas, pela primeira vez, essa comemoração recebe o apoio da Prefeitura, através da Fundação Cultura. Tivemos uma festa que reuniu atividades culturais, celebrações religiosas e uma robusta procissão com a imagem do santo pelas ruas do Centro da cidade”, comentou Bravo, ressaltando ser compromisso da política pública do município prover todo o apoio e estrutura para celebrações religiosas.

Um dos organizadores e responsáveis pela Confraria dos Ogãs, Alexandre Camargo, comentou sobre a importância desta festa na cidade. “Quando iniciamos nosso projeto, três anos atrás, a Confraria dos Ogãs tinha o sonho de realizar um evento como esse e, graças a Deus e junto com o poder público, pudemos colocar em prática. Barra Mansa sempre esteve muito presente na preservação das tradições afro e isso é uma amostra de que a cidade respeita e valoriza diferentes crenças e culturas”, relatou.

Celebrante da missa de São Jorge, o padre católico Jorge Rodrigues Pereira (Jorge Axé), destacou a pluralidade religiosa. “Pelo que vimos, essa será a primeira de muitas. Esperamos que esta procissão, assim como as demais, traga bênçãos para a cidade. Sabemos que a devoção aos santos e qualquer manifestação religiosa não é direcionada aos santos, mas tem um objetivo em comum que é a fé em Deus e Jesus Cristo”, disse.

Na programação, além das celebrações ao Dia de São Jorge, houve ainda distribuição de feijoada e shows com grupos de samba.