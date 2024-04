Festividade vai seguir até o dia 1º de maio (quarta-feira), com a Missa Sertaneja - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 25/04/2024 14:44 | Atualizado 25/04/2024 14:44

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, dará início neste sábado (27), a 26ª edição da ‘Festa do Trabalhador’, no bairro Vista Alegre. O tradicional evento é promovido pela Associação dos Sertanejos de Barra Mansa e Região, contando com apoio do governo municipal e movimentando a comunidade e localidades vizinhas.

A festividade vai seguir até o dia 1º de maio (quarta-feira), com a Missa Sertaneja. Os shows vão acontecer na Praça 1º de Maio, com diversos grupos que fazem parte da moda sertaneja raiz. A festa promete levar cultura e diversão à população.

Confira a programação completa:

- Sábado (27):

18h - Abertura

18h30 - Mauro Henrique e Jota Reis

19h30 - Irmãos Vieira

21h30 - Magia do Forró

0h - Zero Bala

- Domingo (28):

14h - Show infantil Palhaço Pepito, a Bela e a Fera, Bolo Fofo e Capitão América, além de artesanato e capoeira

17h - Canaense e Zé Silva

18h- Ademir e Chico Leite

19h - Paranaense e Sonia Silva

20h - Nonô dos Canarinhos

22h - Alecsandro Rios

- Segunda-feira (29):

17h - Zé da Viola

18h - João Luis e Roselito

19h - Airton do teclado e Mineirinho

20h - Saudade e Saudoso

22h - Peter e Alan

- Terça-feira (30):

18h - Romântico do Vale

19h - Alto Monte e Ray

20h - Genecir, Márcio Silva e Coelhinho

21h30 - Gilberto Valente

0h - Os Brabos do Forró

- Quarta-feira (1o de maio ):

8h - Terço dos Homens

9 - Missa Sertaneja

12h - Tradicional Feijoada

15h - Festival de Prêmios

20h - Odair de Paula e Banda

22h - Jô e Samuel