Palestra explica para alunos importância do voto e ressalta confiabilidade do processo eleitoralFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 24/04/2024 17:21

Barra Mansa - Nesta quarta-feira (24), estudantes da Escola Vocacionada Socioambiental CIEP 483 Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima, tiveram um encontro com agentes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que realizaram palestras na unidade escolar a fim de explicar para os alunos a importância do voto e ressaltar a confiabilidade do processo eleitoral.

A ação foi promovida em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação (SME) e de acordo com as diretoras da escola e os representantes do tribunal, o encontro foi muito oportuno.

A diretora pedagógica do Ada Bogato, Angela da Costa Soares, destacou o valor desta iniciativa. "É muito importante que as crianças aprendam esses processos democráticos e a participação do TRE é muito valiosa para nós, a instituição, pais e alunos", frisou.

O aluno do 8º ano, Marcos Vinícius Silva, revelou como a conversa o ajudou entender melhor sobre as eleições. "Tinha algumas dúvidas a respeito sobre como acontece o processo, a exemplo de onde ficava gravado os votos, ele explicou muito bem", detalhou.

Escolha dos representantes de turma

Na ocasião, ainda aconteceu a realização do projeto 'Eleitor do Futuro', onde os alunos participaram de uma eleição de representantes de turma através de uma urna eletrônica. Os estudantes observaram todo o processo que ocorre em uma eleição real, desde a zerésima até o resultado da votação. O trabalho foi realizado pela Orientação Educacional.