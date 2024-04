Objetivo da reunião foi alinhar ações para melhorar tráfego do paciente dentro da rede de atenção e saúde - Felipe Vieira/CCS PMBM

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou, na manhã desta quinta-feira (25), uma roda de conversa com o tema ‘Integralidade da atenção e Integração dos serviços de saúde’, para médicos da Atenção Primária à Saúde, no Parque Natural Municipal de Saudade. O objetivo da reunião foi alinhar ações para melhorar o tráfego do paciente dentro da rede de atenção e saúde.



Estiveram presentes representantes dos setores de urgência e emergência, da saúde mental e do programa Melhor em Casa, que é um serviço indicado para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair do espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde, ou ainda para pessoas que estejam em situações nas quais a atenção domiciliar é a mais indicada para o seu tratamento.



O coordenador médico da Atenção Primária à Saúde, Igor Pereira de Carvalho, falou um pouco mais sobre o objetivo da conversa.

“Nós planejamos esse evento pensando na definição do médico de família, aquele coordenador do cuidado do paciente. Aqui acontece uma integração dos médicos da rede com outros setores da saúde e da rede de atenção e saúde. A ideia é os médicos saberem os serviços que são ofertados na rede, quais os problemas enfrentados e o que nós podemos fazer para ajudar. Fazemos essa pequena discussão visando otimizar e melhorar o processo do paciente dentro da rede”, disse.