Ação teve como público-alvo os alunos menores de 9 anos, professores e demais servidores de cada unidade - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 26/04/2024 18:11 | Atualizado 26/04/2024 18:13

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, nesta sexta-feira (26), o Dia D de vacinação contra a Influenza, conhecida também como gripe, em todas as escolas municipais. A ação teve como público-alvo os alunos menores de 9 anos, professores e demais servidores de cada unidade.

De acordo com a enfermeira e gerente do PSF Ano Bom 1, Lídia Dantas, para a Creche Municipal Dom Waldyr Calheiros, no bairro Ano Bom, foram disponibilizadas ao todo 47 doses. “Aqui nesta unidade escolar nós imunizamos 13 servidores e 34 crianças, que estavam com autorização dos responsáveis”, informou a responsável pela imunização.

A diretora interina da Creche Dom Waldyr Calheiros, Vitória Maíra Machado de Paula, comemorou o engajamento dos responsáveis na ação. “Nós enviamos previamente um comunicado aos pais informando sobre o Dia D e solicitando a autorização para a imunização de cada um de nossos estudantes. Tivemos uma ótima adesão de todos, que nos reportaram estarem seguros e satisfeitos com a iniciativa”, disse a diretora.

Ainda segundo a coordenadora do Programa de Saúde nas Escolas (PSE), enfermeira Vivian Gomes, a ação foi um sucesso. “Nós conseguimos beneficiar um grande número de alunos, em 57 unidades escolares. Essa parceria entre as pastas de Saúde e Educação é essencial para os nossos alunos e contribui para o bem-estar de cada um deles”, apontou.