Prefeito Rodrigo Drable conversou com moradores e acompanhou o serviço do jantar - Felipe Vieira/CCS PMBM

Barra Mansa - Na noite desta sexta-feira (26), o prefeito Rodrigo Drable esteve no Restaurante do Povo, localizado no Centro, para avaliar a qualidade do serviço e da comida que são oferecidos à população. Acompanhado dos vereadores Luiz Furlani e Paulo Sandro, do secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e do subsecretário de Assistência Social e Direitos Humanos, William Pereira, o prefeito conversou com moradores na fila, e caminhou pelo restaurante acompanhando o serviço do jantar.



O Restaurante do Povo, fechado desde 2015 no município, foi reinaugurado no início deste mês e serve cerca de 400 cafés da manhã por R$ 0,50, 1,2 mil almoços e 300 jantares por R$ 1 aos munícipes, sendo um sucesso na cidade.



O vereador Furlani destacou a importância do equipamento para a população. “Quero destacar esse equipamento público de caráter social fantástico, que traz dignidade alimentar a população. Gratidão eterna ao governador Cláudio Castro, estamos muito felizes com todo o funcionamento do restaurante”, frisou.



O subsecretário de Assistência Social, William Pereira, demonstrou satisfação com os resultados do restaurante. “Nós queremos continuar avançando com muito trabalho porque é muito gratificante ver que diariamente centenas de pessoas estão sendo alcançadas e deixando de passar fome, com dignidade e qualidade”, destacou.

O prefeito Rodrigo Drable agradeceu ao governador Cláudio Castro e elogiou os serviços do equipamento. “O restaurante está se mostrando um equipamento maravilhoso, que dá dignidade na alimentação das pessoas e eu sou muito grato ao governador por ter atendido o nosso pedido para reabri-lo”, disse Drable.