Evento está sendo realizado de forma on-line entre os dias 25 e 27 de abril - Felipe Vieira/CCS PMBM

Evento está sendo realizado de forma on-line entre os dias 25 e 27 de abrilFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 27/04/2024 21:48

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa está participando do Congresso Nacional de Pesquisas e Práticas em Educação (Conpepe), um evento realizado com o objetivo de promover reflexões sobre as formações, pesquisas e práticas educacionais, com as três escolas vocacionadas socioambientais: Ciep 483 – Ada Bogato, no bairro Paraíso de Cima; Escola Municipal Gelson Silvino, no Moinho de Vento; e Escola Municipal Vila Elmira, na Vila Elmira, além da Escola Municipalizada de Rialto.



O tema do congresso neste ano é ‘A Formação do Professor-Pesquisador’ e a palestra de abertura foi sobre as escolas vocacionadas de Barra Mansa. Está sendo realizado de forma on-line entre os dias 25 e 27 de abril. As quatro escolas do município que estão participando desenvolveram cinco projetos para apresentar, sendo eles: ‘Descobertas e Vivências no Ateliê: Buscando a reconexão com a natureza’, da Escola Municipal Vila Elmira; ‘Por uma alfabetização decolonial: Uma leitura de mundo para além da globalização’ e ‘Alfabeto da sabedoria indígena: A importância do aumento do repertório cultural na alfabetização’, ambas da Escola Municipal Gelson Silvino; ‘Escrevendo o futuro: Crianças protagonistas para adiar o fim do mundo’, do Ciep 483 – Ada Bogato e ‘Expedição Pedagógica: Valorizando o patrimônio e a identidade local na educação fundamental’ da Escola Municipalizada de Rialto.



O assessor pedagógico da Secretaria de Educação, Lucas Peres Guimarães, falou mais sobre as escolas vocacionadas e a importância de sua participação neste congresso. “As escolas vocacionadas têm o seu processo de ensino e aprendizagem bem consolidado e com muita qualidade. Falar em um congresso nacional evidencia o quanto a Rede de Barra Mansa é exemplo de inovação educacional neste cenário”, disse.