Encerramento da festa vai contar também com festival de prêmios e shows na Praça 1º de Maio - Paulo Dimas/CCS PMBM

Encerramento da festa vai contar também com festival de prêmios e shows na Praça 1º de MaioPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 30/04/2024 20:04

Barra Mansa - Iniciada no último sábado (27), a Festa do Trabalhador será encerrada nesta quarta-feira, 1º de maio, no bairro Vista Alegre. O tradicional evento conta com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura (FCBM).

O encerramento da festa vai contar com celebrações religiosas e a tradicional feijoada, além de festival de prêmios e shows na Praça 1º de Maio.

A festividade é promovida pela Associação dos Sertanejos de Barra Mansa e Região e tem movimentado a comunidade e reunido grande público nos últimos dias.

Confira a programação do último dia da Festa do Trabalhador:

- Quarta-feira (1o):

8h - Terço dos Homens

9 - Missa Sertaneja

12h - Tradicional Feijoada

15h - Festival de Prêmios

20h - Odair de Paula e Banda

22h - Jô e Samuel