Ação visa homenagear e presentear as doadoras de sangue, por meio de sorteios - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 30/04/2024 14:04

Barra Mansa - Na semana de 6 a 10 de maio, o Hemonúcleo de Barra Mansa vai promover uma homenagem em alusão ao Dia das Mães. Com apoio do grupo 'De Mãos Dadas', a ação visa homenagear e presentear as candidatas à doação de sangue, por meio de sorteios.

A captadora de doadores da unidade, Claúdia Maria de Oliveira, informou que serão feitos dois sorteios. "Os procedimentos a serem oferecidos são uma hidratação com escova para cabelos e uma limpeza de pele com massagem relaxante", contou, ressaltando também que a a doação de sangue é um ato altruísta e de solidariedade e que não dura mais do que 15 minutos.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Para menores de idade, somente mediante autorização de seus responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 24 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização.

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h, exceto feriados. O telefone para mais informações é o (24) 3512-0788.