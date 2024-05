Capacitação sobre saúde oral foi dirigida para dentistas da rede pública de saúde - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 30/04/2024 19:57

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Programa de Capacitação e Educação Continuada, realizou, na manhã desta terça-feira (30), uma capacitação sobre saúde oral para os dentistas da rede pública de saúde.

O foco da ação foram as disfunções temporomandibulares (DTMs), que ocasionam dores e comprometem a mobilidade da articulação da mandíbula e dos músculos ao redor. Além da dor na face, podem ocorrer dificuldades para abrir a boca e ruídos, como estalos, durante a mastigação ou mesmo zumbidos no ouvido; dores de cabeça e no pescoço também podem aparecer. Geralmente, mulheres na faixa dos 30 anos de idade e pacientes que sofrem com o bruxismo constituem a população mais afetada. Pacientes ansiosos ou expostos a estresse também podem desenvolver o quadro.

O dentista facilitador da capacitação, Alessandro Pinheiro, falou um pouco mais sobre a importância de conhecer a DTM e capacitar os profissionais.

“Em termos de epidemiologia, há hoje uma grande parcela da população acometida pelo bruxismo, pelas desordens temporomandibulares, e isso acaba impedindo a pessoa de trabalhar, de exercer sua função e de ter uma vida saudável, feliz, do jeito que a gente gostaria de ter. A importância dessa palestra hoje é conscientizar o clínico, o funcionário do SUS, e torná-lo atento a essa demanda que é bastante moderna. Já é uma patologia antiga, porém hoje está acometendo com maior intensidade a nossa população. É importante fazer o diagnóstico e fazer o tratamento correto”, frisou o dentista.