Programa Café do Trabalhador visa facilitar o acesso à primeira refeição do dia e reduzir a insegurança alimentar - Felipe Vieira/CCS PMBM

Programa Café do Trabalhador visa facilitar o acesso à primeira refeição do dia e reduzir a insegurança alimentarFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 30/04/2024 21:14

Barra Mansa - Na manhã desta terça-feira (30), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, participou da reinauguração do ‘Café do Trabalhador’, no bairro Vila Nova. O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH). O evento contou com a presença do secretário da SMASDH, Fanuel Fernando; da vereadora Cristina Magno; e de moradores, além de Ricardo Maciel Raimundo, representando sua família proprietária da banca de jornal onde o Café do Trabalhador está instalado.

O programa Café do Trabalhador visa facilitar o acesso à primeira refeição do dia e reduzir a insegurança alimentar e nutricional da população, ofertando de segunda a sexta-feira, a partir das 6h, 500 kits por dia, compostos por café puro ou com leite, pão com manteiga e uma fruta, no valor de R$ 0,50.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, destacou como a insegurança alimentar envolve a preocupação e a incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro e expressou a alegria de entregar mais um equipamento que é fruto de muito trabalho e dedicação.

“Estou feliz em participar deste momento, pois a soma de pequenas coisas transforma o nosso dia a dia. Primeiro nós conseguimos ofertar o Café do Trabalhador, e que agora, graças à família do Ricardo, nós estamos entregando o serviço neste novo local. Além disso, nós temos o Restaurante do Povo, servindo 2.500 refeições por dia, e em nossas visitas nós encontramos pessoas que realmente não têm condições de fazer as três principais refeições do dia. É gratificante ver os olhos de cada um brilhando ao pegar um prato de comida. Além disso, em breve nós teremos neste bairro uma nova unidade de saúde, que será uma das maiores de Barra Mansa”, disse Drable.

O secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, destacou a importância do trabalho realizado pela pasta e suas parcerias. “A mudança no local do Café é um ganho para todos. O projeto saiu de um lugar provisório e hoje estamos aqui reinaugurando em um espaço aconchegante e com uma estrutura digna. O prefeito Rodrigo Drable e toda a equipe da secretaria está sempre preocupada com o bem-estar dos nossos munícipes, buscando sempre o melhor atendimento. Gostaria também de agradecer ao Ricardo e sua família, pela cessão do espaço, ao vereador Furlani e ao governador Cláudio Castro e toda a sua equipe”, afirmou Fanuel.

Ricardo Maciel Raimundo, representante da família que foi proprietária da banca de jornal, falou sobre a oportunidade e a gratidão de estar representando seus familiares. “Minha família tem uma história de mais de 80 anos operando bancas de jornais em Barra Mansa. Podemos dizer que estamos neste trabalho desde a chegada dos periódicos na cidade. Poder ceder essa banca para o município instalar o Café do Trabalhador é uma alegria enorme, pois precisamos de um mundo com mais cooperação e menos competição. Estou aqui representando meus pais e posso dizer que estamos todos muito felizes”, disse.

Durante a solenidade, a vereadora Cristina Magno homenageou a equipe do Café do Trabalhador entregando uma moção a cada um dos colaboradores: Oleacir Martins Flores; Peterson Pimentel; Darlene Cruz; Pamela Cristina; Gilmar Salles.

Café do Trabalhador:

Local: Rua Major José Bento, Vila Nova - ao lado do DPO

Funcionamento: Segunda a Sexta-feira, a partir das 6h

Cardápio: Café puro ou com leite, pão com manteiga e uma fruta

Valor: R$ 0,50