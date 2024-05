Iniciativa busca levar um momento agradável ao público que estará jantando no restaurante - Arquivo/CCS PMBM

Iniciativa busca levar um momento agradável ao público que estará jantando no restauranteArquivo/CCS PMBM

Publicado 02/05/2024 17:02

Barra Mansa - A partir desta sexta-feira (3), o Restaurante do Povo Irmã Ruth passará a contar, além da refeição, com apresentações musicais de alunos da Escola Vocacionada à Música, no horário do jantar (das 18h às 20h). Esta iniciativa busca levar um momento agradável ao público que estará jantando no restaurante. A ação acontecerá todas as sextas-feiras, exceto quando não houver expediente devido a feriados.

Esta ação desenvolvida pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), visa proporcionar o bem-estar e a interação entre as pessoas que vão ao restaurante para se alimentar.

SERVIÇO

Apresentação Musical no Restaurante do Povo Irmã Ruth

Data: a partir de 3 de maio (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Avenida Domingos Mariano, no Centro