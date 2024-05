Valor de R$ 4,95 passará a ser cobrado para quem não estiver cadastrado e/ou não possua direito - Arquivo/CCS PMBM

Valor de R$ 4,95 passará a ser cobrado para quem não estiver cadastrado e/ou não possua direitoArquivo/CCS PMBM

Publicado 02/05/2024 19:03

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública, em acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindpass), informam à população sobre o benefício na tarifa de ônibus que foi implementado no município.

A partir desta sexta-feira (3), termina o prazo para cadastramento do benefício na tarifa. O valor de R$ 4,95 passará a ser cobrado para quem não estiver cadastrado e/ou não possua direito. Os munícipes de Barra Mansa cadastrados no BM Card receberão o benefício onde haverá o desconto na passagem que irá custar R$4,40.

A Secretaria de Ordem Pública ressaltou que o município sancionou uma lei que autoriza o Executivo a ceder um subsídio ao Consórcio Barra Mansa, composto pelas empresas Colitur e Triecon, responsáveis pelo transporte municipal. Com esse subsídio, moradores de Barra Mansa cadastrados e que possuam direito ao benefício poderão permanecer pagando um valor reduzido da passagem.

A pasta comunicou ainda que para usufruir deste benefício e continuar pagando o valor atual de R$ 4,40, é necessário que a pessoa realize o cadastro para adquirir o cartão 'BM Card'.

O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, destacou a importância de o público estar realizando este registro para ter direito ao benefício. "Através de um esforço do governo municipal e um trabalho bem desenvolvido, foi conquistado esse benefício importante para que o morador não gaste nenhum valor a mais com a tarifa de ônibus. A prefeitura estará subsidiando a passagem para o cidadão, porém, é preciso que ele realize o seu cadastro corretamente", comunicou.

O Sindpass alerta a população para efetuar o cadastramento do cartão BM Card, tendo em vista que o prazo finaliza nesta sexta-feira (3).

Para adquirir, os usuários precisarão fazer o cadastro atendendo aos seguintes requisitos:

a) Serem, comprovadamente, moradores de Barra Mansa e maiores de 18 (dezoito) anos;

b) Não serem titulares de cartão de Vale Transporte;

c) Não serem titulares de qualquer cartão de gratuidade. O cadastramento poderá ser feito no Posto do Sindpass: Rua Benedita Helena de Lima, Nº 140, Centro, Barra Mansa;

O cadastramento também poderá ser realizado online pelo site: www.sindpass.com.br.

Empresas, indústrias, comércio em geral e quaisquer estabelecimentos/empregadores que adquirirem vale transporte, seguirão com o preço integral de R$ 4,95 da passagem de ônibus municipal.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRAMENTO NO PROJETO BARRA MANSA

1 – ORIGINAL E CÓPIA DO RG;

2 – ORIGINAL E CÓPIA DO CPF;

3 – ORIGINAL E CÓPIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, EXPEDIDO DENTRO DOS ÚLTIMOS 03 MESES.

Serão aceitos somente contas de energia elétrica; água; gás (se houver); IPTU (com inscrição imobiliária comprovando o endereço de Barra Mansa); declaração (com firma reconhecida) do proprietário do imóvel, informando que a pessoa reside no local como inquilino e uma conta em nome do dono do imóvel, vinculada ao contrato de aluguel; declaração (com firma reconhecida) de moradia conjunta devendo encaminhar o comprovante de residência do proprietário do imóvel).

Para outras informações e esclarecimentos, entre em contato com o SINDPASS através do telefone: (24) 2106-5656.