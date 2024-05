Prefeito Rodrigo Drable empossou Anderson Brasil nesta sexta-feira (3) - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 03/05/2024 19:30

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, empossou o servidor Anderson Brasil como novo secretário municipal de Governo, durante uma reunião na manhã desta sexta-feira (3), na Fazenda da Posse. O cargo era anteriormente ocupado por Luiz Furlani, que recentemente reassumiu a função de vereador do município.

Em seu discurso, Anderson falou sobre o significado do novo desafio que está iniciando. “Eu sei que a responsabilidade é grande, mas eu não acredito em achar soluções sozinho. Somos uma grande equipe e eu agradeço o respeito de vocês por mim. Vou procurar me empenhar ao máximo para entregar o melhor. Sou grato aos que sempre confiaram e, com toda atenção e respeito, vou iniciar essa nova missão”, afirmou.

Drable destacou as qualidades que fizeram com que Anderson fosse escolhido para ser o titular da pasta, assim como a importância de sua colaboração para a reta final de sua gestão.

“O Anderson é um servidor com uma experiência extensa, que teve vivência em várias secretarias e tem uma capacidade de articulação e harmonização que só as pessoas com sabedoria têm. Ele é uma escolha para a Secretaria de Governo em um momento em que nós temos o maior conjunto de obras da história na cidade em andamento e eu preciso realmente de apoio para que façamos as entregas dentro do encerramento do meu governo. Isso vai coroar todo o trabalho que nós fizemos nos últimos anos”, disse o prefeito.

O vereador Furlani também cumprimentou Anderson e lhe deu as boas-vindas na nova função. “Eu tenho que destacar toda a capacidade técnica e conhecimento da máquina pública que o Anderson possui. Ele sabe da necessidade da relação harmoniosa no governo, sobretudo em momentos turbulentos. Precisamos dessa serenidade”, disse.