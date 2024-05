Principal função do RPPS é assegurar que os servidores públicos recebam seus benefícios previdenciários - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 06/05/2024 17:01

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Previbam (Fundo de Previdência Social de Barra Mansa), vai promover um curso de Certificação Profissional RPPS de nível básico. Com um total de 100 vagas oferecidas e já preenchidas, o evento vai receber participantes de 11 municípios nos dias 7 e 8 de maio, das 8h às 17h, no Parque Natural Municipal de Saudade.

A principal função do RPPS é assegurar que os servidores públicos recebam seus benefícios previdenciários, incluindo aposentadorias por idade, tempo de contribuição, invalidez, além de pensões por morte.

SERVIÇO

Curso de Certificação Profissional RPPS

Data: 7 e 8 de maio

Horário: 8h às 17h

Local: Parque Natural Municipal de Saudade - Rua Elza Maia de Amorim, nº 3538, bairro Saudade