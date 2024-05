Pena para o crime ambiental pode chegar a cinco anos de prisão - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 06/05/2024 16:37

Barra Mansa - Nesta segunda-feira (6), a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, por meio da Guarda Ambiental, flagrou a queima de pneus no bairro Paraíso. Após receberem denúncias anônimas, os agentes constataram no local que havia grande volume de fumaça preta e foi confirmada a queima do material.

Um homem foi detido na ação e confessou ter ateado fogo nos pneus. Em seguida, ele foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa) para registro de boletim de ocorrência. A pena para o crime pode chegar a cinco anos de prisão.

A queima de lixo ou qualquer material é proibida e considerada crime ambiental, além de passível de multa que pode chegar a 50 milhões de reais. A Guarda Ambiental ressalta que durante esta época do ano aumenta a incidência de queimadas, sendo que o fogo pode sair do controle e atingir grandes proporções, o que ocasiona prejuízos à flora e à fauna. Por isso, os responsáveis por propriedades urbanas e rurais devem cuidar para que não ocorram queimadas nos imóveis sob sua responsabilidade, pois isso pode acarretar em sanção de multa.