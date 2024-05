Com apoio do grupo 'De Mãos Dadas', Hemonúcleo promove dois sorteios na próxima sexta-feira, às 13h - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 08/05/2024 20:17

Barra Mansa - Com apoio do grupo “De Mãos Dadas”, o Hemonúcleo de Barra Mansa vai promover na próxima sexta-feira (10), às 13 horas, dois sorteios para contemplar as mulheres que se voluntariarem durante esta semana para doar sangue. A ação tem o objetivo de homenagear as doadoras por conta do Dia das Mães, comemorado no domingo (12). Os procedimentos oferecidos serão uma hidratação com escova para cabelos e uma limpeza de pele com massagem relaxante.

A coordenadora da unidade, Thaís Mendes, destacou a importância da colaboração da população para manter o estoque sanguíneo estabilizado. “Teremos um dia muito especial para homenagear as mães que são voluntárias no Hemonúcleo. Será uma oportunidade para enaltecê-las. É importante ressaltar que toda doação é sempre bem-vinda em nossa unidade. Esse ato salva vidas”, afirmou.

Thaís aproveitou para informar que atualmente os tipos A-, O- e O+ estão com o estoque em nível crítico, enquanto o tipo AB+ está com o estoque em situação regular.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Para menores de idade, somente mediante autorização de seus responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 24 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a sua realização.

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h, exceto feriados. O telefone para mais informações é o (24) 3512-0788.