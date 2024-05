Cadastro será realizado enquanto houver vagas disponíveis, até sexta-feira (10) - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 06/05/2024 17:15

Barra Mansa - Na manhã desta segunda-feira (6), o projeto Ellos CastraPet, com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, iniciou os atendimentos para castração de cães e gatos de forma gratuita. Foram disponibilizadas 200 vagas. Com um trailer móvel instalado na Avenida Tenente José Eduardo, no bairro Ano Bom (em frente ao Sesc), veterinários estão realizando atendimentos para cães (machos) e gatos (machos e fêmeas), de 3 a 20 kg e com até 6 anos de idade. O cadastro será realizado enquanto houver vagas disponíveis, até sexta-feira (dia 10), sendo necessário que os tutores levem RG, CPF e comprovante de residência.

Algumas raças não podem ser castradas pelo projeto, sendo elas:

- Cães: Boston Terrier, Boxer, Bulldog Francês, Bulldog Inglês, Chihuahua, Chow Chow, Dogue de Bordeaux, Lhasa Apso, Maltês, Pequinês, Pug, Shar Pei, Yorkshire, Shih Tzu, American Bully e Pinscher.

- Gatos: Persa e Exótico.

Outros pré-requisitos para a castração do animal são: ter entre seis meses e seis anos de idade; passar por uma avaliação do estado de saúde do animal; não estar no cio; não estar gestante, amamentando ou com leite; e, no caso dos machos, deve ter os dois testículos no saco escrotal.

O projeto

Iniciado em maio de 2022, o projeto Ellos CastraPet foi criado devido a necessidade de politicas publicas para lidar com o alto indice de animais abandonados no estado do Rio de Janeiro. O vereador Luiz Furlani falou sobre os benefícios do trabalho realizado.

“Ainda há vagas disponíveis para castração e eu quero destacar o trabalho do vereador Jefferson Mamede, junto ao deputado Sóstenes Cavalcante que, em parceria com o prefeito Rodrigo, trouxe esse projeto maravilhoso para Barra Mansa. A nossa ideia é que isso continue acontecendo em nossa cidade, porque é muito importante para os animais”, disse.

O prefeito Rodrigo Drable incentivou a população a comparecer e realizar o atendimento, além de ressaltar a obra de expansão da Clínica Veterinária Municipal, que se tornará um hospital veterinário. “Nós conseguimos esse projeto junto com o Sóstenes no final do mês passado, fizemos o cadastro e hoje iniciamos as cirurgias. Um recado importante é que as cirurgias são com hora marcada. Todos que têm um cão macho ou um gato macho ou fêmea podem fazer o agendamento, porque ainda temos vagas. Serão duzentas cirurgias nesta semana. Parabéns ao vereador Mamede, ao deputado Sóstenes e ao projeto Ellos. Muito obrigado pela parceria com Barra Mansa. Quero lembrar também que em breve teremos um belo hospital veterinário, com a obra de expansão da nossa clínica veterinária municipal”, afirmou o prefeito.