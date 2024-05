Trânsito no Centro da cidade sofrerá alterações a partir desta segunda-feira (13) - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 13/05/2024 17:01

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias de Planejamento Urbano e Ordem Pública, informa que a partir desta segunda-feira (13), o trânsito no Centro da cidade sofrerá alterações. As intervenções são necessárias para o asfaltamento da Avenida Dário Aragão, próximo à Praça da Liberdade; da Rua Orozimbo Ribeiro; e da Avenida Prefeito João Chiesse Filho (nas proximidades do Córrego Cotiara).

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, os trabalhos fazem parte do avanço das obras do Pátio de Manobras. “Recentemente nós tivemos uma reunião com as equipes do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e das empresas responsáveis pelas obras de readequação ferroviária. Nesta etapa será realizado o asfaltamento da Avenida Dário Aragão, com início na Praça da Liberdade, até a Avenida Prefeito João Chiesse Filho, nas proximidades do Córrego Cotiara. Pedimos que a população compreenda que os transtornos causados são para o avanço da cidade e a expectativa é que seja concluído até o final desta semana”, disse Eros.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, explicou como será a logística do trânsito até o encerramento dos trabalhos.

“Até o final do asfaltamento nós vamos precisar da compreensão dos motoristas e pedestres, pois como será uma obra realizada em etapas, teremos várias vias interditadas. Nesta manhã, por exemplo, tivemos o fechamento das ruas Alberto Mutel, Andrade Figueira e Rio Branco e um trecho da Avenida Dário Aragão ficou em meia pista”, disse.

Abreu informou ainda que para as próximas etapas será necessário desviar o tráfego para a nova avenida aberta pelo Pátio de Manobras. Com isso, o ponto de ônibus também será realocado para esta via. “Ao longo desses dias o trânsito será sinalizado e a Guarda Municipal dará todo o apoio. Importante destacar também que motociclistas e motoristas não podem estacionar ao longo da via durante as obras”, esclareceu.