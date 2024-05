Evento será realizado no Palácio Barão de Guapy e no Corredor Cultural, no Centro, das 8h às 13 horas - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 14/05/2024 18:49

Barra Mansa - A Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará nesta sexta-feira (17) a segunda edição do Festival Cidade do Inconsciente. O evento será realizado no Palácio Barão de Guapy e no Corredor Cultural, no Centro, das 8 às 13 horas.

O festival ocorre em alusão ao Dia da Luta Antimanicomial, comemorado em todo o país no dia 18 de maio. A programação contará com diversas atrações, como capoeira, artes visuais, dança e caminhada. A expectativa é de que 200 pessoas circulem no evento, dentre usuários do Caps (Centro de Atenção Psicossocial), familiares e público geral.

O movimento antimanicomial caracteriza-se pela luta por direitos das pessoas com sofrimento mental, tendo como foco o combate ao estigma e à exclusão daqueles que enfrentam sofrimento psíquico grave. A iniciativa reforça que, assim como todo cidadão, pessoas com transtornos mentais têm o direito fundamental à liberdade e a viver em sociedade, além de receber o cuidado e o tratamento necessário.

PROGRAMAÇÃO

Corredor Cultural

8h – Café colaborativo

8h30 – Aulão de dança - SMJEL (todos)

8h45 – Abertura oficial com autoridades

9h15 – Aulão de capoeira (todos)

11h – Apresentações de performances e música

Atividade na Biblioteca Municipal (grupos de até 30 pessoas)

9h30 – Oficina de artes visuais

10h30 – Oficina de escrita criativa

Ação Educativa – Galeria (grupos de até 30 pessoas)

Exposição “Fogo e Ferro”

9h30 às 11h

Rádio Labfonia

8h30 – Caps e a Cidade do Inconsciente. Os desdobramentos das nossas atividades. (Nairá e Vivian)

9h15 – O papel da redução de danos no tratamento do uso abusivo de álcool e outras drogas

9h45 – O sofrimento psíquico na infância

10h30 – Políticas Públicas e a Cultura para a Saúde Mental