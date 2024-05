Tema da campanha nacional é ?Paz no trânsito começa por você?; ação foi no Ano Bom - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 15/05/2024 15:33

Barra Mansa - A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, através do Programa de Educação no Trânsito (PET) da Guarda Municipal e em parceria com a AMD Brasil Proteção Veicular, promoveu na manhã desta quarta-feira (15), uma ação em alusão à campanha nacional do ‘Maio Amarelo’, para a conscientização sobre a segurança no trânsito. Com o tema da campanha nacional ‘Paz no trânsito começa por você’, a atividade foi realizada na Avenida Tenente José Eduardo, no bairro Ano Bom, e contou com uma simulação de veículos batidos, além de distribuição de panfletos e orientações para os condutores. Cerca de 100 carros passaram pela abordagem.

O presidente da AMD Brasil, Marcos Freitas falou sobre o intuito da ação desta quarta. “Um dos objetivos da nossa unidade é conscientizar os motoristas, a fim de evitar acidentes de trânsito. Por isso buscamos essa parceria com a Prefeitura de Barra Mansa, para que possamos levar orientação para a população, acerca do uso do celular, que é um risco enorme e causa acidentes. Hoje, 70% das colisões registradas pela AMD Brasil são ocasionadas pelo uso de celular no volante”, alertou.

O agente Elizeu Garcia Silva, coordenador do Programa de Educação no Trânsito de Barra Mansa, ressaltou como é importante levar esses esclarecimentos aos munícipes. “Atualmente temos o maior índice de acidentes de trânsito da nossa cidade em decorrência do uso do celular e a não utilização do cinto de segurança, então, a motivação da campanha junto aos parceiros da empresa privada é trazer essa conscientização para diminuir os acidentes de trânsito aqui em Barra Mansa”, disse.

O secretário municipal de Ordem Pública, Daniel Abreu, destacou a importância de mais uma campanha voltada para a conscientização. “Nós estamos dando continuidade à campanha Maio Amarelo para orientar sobre a direção segura e a prevenção de acidentes no trânsito. É importante frisar que, a cada quatro acidentes no trânsito, um é provocado pelo uso indevido de telefone. Preserve sua vida e a vida de quem você ama”, afirmou Abreu.

Contato

Em caso de dúvidas, a Secretaria de Ordem Pública (SMOP), disponibiliza o telefone (24) 3028-9321.

Para entrar em contato com a Guarda Municipal, os números são: (24) 3028-9339 e (24) 3028-9369. Já a Patrulha da Mulher pode ser acionada pelo telefone: (24) 99931-8829.