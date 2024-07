Nota de Barra Mansa - 65,86 - é acima da média geral das cidades do país - Paulo Dimas/CCS PMBM

Nota de Barra Mansa - 65,86 - é acima da média geral das cidades do paísPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 11/07/2024 15:49

Barra Mansa - Conforme resultados apresentados no início de julho, Barra Mansa conquistou a 3ª posição no estado do Rio de Janeiro na primeira edição do Índice de Progresso Social Brasil (IPS Brasil). Em uma escala de 0 a 100, o município alcançou a nota 65,86, atrás apenas de Niterói e Rio de Janeiro, que obtiveram as notas 67,31 e 66,41, respectivamente. Dos municípios do Sul Fluminense, Barra Mansa é o único que conquistou classificação ‘relativamente forte’ – Resende, por exemplo, teve a nota 64,02, enquanto Volta Redonda alcançou 63,20, resultados que se enquadram em ‘relativamente neutro’. A nota de Barra Mansa é, inclusive, acima da média geral das cidades do país (61,83).

Desenvolvido pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e entidades parceiras, o IPS Brasil é o índice mais completo da realidade socioambiental de todos os 5.570 municípios do país, proporcionando um panorama multidimensional e acessível sobre o desempenho de municípios e estados em atender às necessidades básicas de seus cidadãos. A abordagem brasileira utiliza uma metodologia internacional adotada desde 2014 para elaborar o Social Progress Imperative (IPS Global).

A mensuração é composta por 53 indicadores secundários de fontes públicas que são exclusivamente sociais, ambientais e que medem resultados, não investimentos. Dentre os indicadores utilizados estão: DataSUS, Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, Conselho Nacional de Justiça, Mapbiomas, Anatel, CadÚnico, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, entre outros.

As variáveis foram agrupadas em um índice geral, com nota de 0 a 100, e índices para três dimensões (Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades) e 12 componentes (Nutrição e Cuidados Médicos Básicos, Água e Saneamento, Moradia, Segurança Pessoal, Acesso ao Conhecimento Básico, Acesso à Informação e Comunicação, Saúde e Bem-estar, Qualidade do Meio Ambiente, Direitos Individuais, Liberdades Individuais e de Escolha, Inclusão Social e Acesso à Educação Superior).

Os resultados alcançados também permitem revelar a relação com o PIB per capita (média de produção e riqueza de um local distribuída por cada habitante). Ocupando a 3ª posição no IPS Brasil 2024, Barra Mansa está na frente de municípios fluminenses que apresentam PIB superior, como Angra dos Reis, Macaé, Maricá, Porto Real e Volta Redonda.

O prefeito Rodrigo Drable destacou a conquista do resultado como consequência de um trabalho contínuo que visa à excelência na prestação de serviços e realização de ações que contemplem todo o município. “O IPS centraliza vários indicadores e mostra que estamos no caminho certo. Sempre há o que fazer para melhorar, mas esse resultado positivo dentro do estado nos motiva para continuarmos trabalhando para o bem de nossa população”, afirmou o chefe do Executivo.

As informações detalhadas sobre o perfil de cada município no Índice de Progresso Social Brasil podem ser conferidas no site: ipsbrasil.org.br.