Evento foi realizado no Parque Natural Municipal de Saudade, com representantes de diversos setores - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 09/07/2024 17:38

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizou na manhã desta terça-feira (9), a 9ª Conferência Municipal de Meio Ambiente. O evento, que aconteceu no Parque Natural Municipal de Saudade, contou com a participação de representantes dos poderes Executivo e Legislativo, entidades de classe, universidades, empresas e indústrias da cidade, organizações não governamentais (ONGs), entre outros.

A atual presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Condema), Juliana de Souza Viana, ressaltou a importância do evento para as ações ambientais do município. “Primeiramente gostaria de agradecer à Secretaria de Meio Ambiente por colocar em prática todos os projetos nos quais a gente vem atuando e aos conselheiros pela parceria. Destaco todas as ações que temos no município, como as propostas de unidades de conservação, projetos de manejo, a criação da brigada voluntária de combate a incêndio florestais, entre outras. Com relação à temática desta conferência, minha expectativa é que possamos sair daqui com propostas e que, após analisadas, sejam colocadas em prática”, destacou Juliana.

A abertura e condução do evento foi feita pelo secretário da pasta, Rodrigo Viana, que falou sobre a expectativa e a programação da conferência. “Hoje é um dia muito importante. Estamos trazendo como tema ‘Cidades Resilientes e Mudanças Climáticas’, abordando todo o contexto em nossa realidade com apresentação de trabalhos e palestras sobre o assunto pautado. Além disso, temos a eleição para a composição do Condema, para atuar de 2024 a 2026”, disse Viana.

Após os ritos, discussões dos grupos de trabalho e plenária, foi realizada a eleição das entidades que designarão representantes para compor o novo Condema para o próximo biênio.

Representantes de:

I) Universidade, Faculdade, Centro Universitário e Representação Estudantil:

Titular – UNIFAA - Educação à distância Polo Barra Mansa

Suplente – SEST SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

II) Associação de Comércio, de Indústria ou Clube Sociais:

Titular – ACIAP – Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa

Suplente – Rotary Club De Barra Mansa - Alvorada

III) Empresas E/Ou Indústrias Instaladas No Município:

Titular – Ecoparque Barra Mansa

Suplente – Arcelormittal Brasil

IV) Associações de Classe Profissionais com Sede No Município:

Titular – OAB – Ordem dos Advogados do Brasil

Suplente -OAB – Ordem dos Advogados do Brasil

V) Sindicatos com Atuação Comprovada No Município:

Titular – Sindicato Rural de Barra Mansa

Suplente – Sindpass – Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Barra Mansa e Volta Redonda

VI) Organização Não Governamental Ou Associação Ambiental:

Titular – Associação Ambiental Verde Que Salva

Suplente - Associação Ambiental Verde Que Salva