Ao todo, 200 atletas participaram da competição realizada anualmente no municípioChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 07/07/2024 21:26

Barra Mansa - Com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), a Comunidade São Pedro, no bairro Cotiara, realizou, na manhã deste domingo (7), a 13ª edição da ‘Corrida São Pedro’. Ao todo foram 200 atletas participando da competição, que é realizada anualmente no município.

A tradicional competição contou com um percurso de 8 km passando pelas ruas do bairro. Ao final da corrida, todos os atletas foram agraciados com medalhas, e os primeiros de cada faixa etária receberam troféus.

O gerente pedagógico da SMJEL, Fábio Leal, citou alguns dos principais benefícios que a corrida traz à saúde dos participantes: “É importante destacar que, além de manter a tradição da corrida, o esporte mantém a qualidade de vida e a saúde física e mental e combate o sedentarismo. Ainda há benefícios como a socialização e a interação”, ressaltou.

O morador do bairro Ano Bom, Bruno Barreto, participou desta edição e elogiou a organização. “Essa é a primeira vez que participo da corrida de São Pedro. Achei muito legal, um bom percurso e espero voltar no ano que vem”, comentou Bruno.