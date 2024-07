Ações tiveram o objetivo de modernizar e intensificar a proteção no acesso ao local - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 07/07/2024 20:58 | Atualizado 07/07/2024 20:58

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), inaugurou nesta sexta-feira (5), uma nova via de acesso para a ETA (Estação de Tratamento de Água) Nova, localizada no bairro Roberto Silveira. A área passou por uma pavimentação e implantação de um novo portão e uma nova guarita que vai reforçar a segurança. As ações tiveram o objetivo de modernizar e intensificar a proteção no acesso a localidade.

O diretor executivo do Saae, José Geraldo Santos, o Zeca, destacou que esta realização vai ajudar muito, tanto os funcionários, quanto à população. “O local tem bastante fluxo de caminhões e veículos leves que transitam com produtos. Essa nova entrada será muito importante e trará maior qualidade, além de mais tranquilidade, pois o local ficará mais seguro”, disse.

O vereador e presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro Soares, foi um dos incentivadores desta melhoria. “Desde quando entrei para a vida pública sempre ouvi o clamor dos moradores da Várzea do Quartel para que colocasse o acesso da ETA Nova por dentro do Parque da Cidade. Agradeço ao prefeito Rodrigo Drable por ter atendido a nossa solicitação”, ressaltou.

O prefeito Rodrigo Drable relatou a alegria de poder realizar mais essa entrega e reforçou que a dedicação de todos faz a diferença. “As pequenas vitórias tem o mesmo valor das grandes, porque isso impacta na vida de quem está na ponta. Eu estou muito feliz de estar fazendo essa entrega”, frisou o prefeito. A inauguração contou ainda com a presença do vereador Luiz Furlani, secretários municipais, funcionários do Saae de Barra Mansa e populares.