Prêmio incentiva instituições públicas a desenvolver práticas saudáveis nos alunosDivulgação/CCS PMBM

Publicado 07/07/2024 20:49

Barra Mansa - As Escolas Vocacionadas Socioambientais – Ciep Ada Bogato e Escola Municipal Gelson Silvino, localizadas nos bairros Paraíso de Cima e Moinho de Vento, respectivamente, em Barra Mansa, estão entre as dez unidades de ensino campeãs do ‘Prêmio Nestlé Por Crianças Mais Saudáveis’, concorrendo com mais de 100 instituições semifinalistas de todo o Brasil. Esta é a oitava edição do prêmio, que busca incentivar as instituições públicas de Ensino Fundamental I que tenham propostas para o desenvolvimento de práticas saudáveis nos alunos. Em 2022, o Ciep Ada Bogato foi premiado e ganhou investimentos em um playground, uma cozinha experimental e uma horta.

O prêmio de R$ 38 mil será destinado para várias benfeitorias nas escolas e a implantação dos projetos vencedores; prêmio no valor de até R$ 2mil em materiais para o(a) autor(a), composto por: um tablet e uma assinatura de três meses de livros pedagógicos; mentorias pedagógicas à distância para implantação do projeto realizadas até dezembro de 2024; além de acompanhamento de possíveis obras e de aquisição de produtos no período de julho a dezembro de 2024; e certificados para os envolvidos nos projetos.

A secretária de Educação e vice-prefeita, Fátima Lima, afirmou que o resultado da premiação mostra que a educação está apostando no caminho certo. “Esse prêmio traz um reconhecimento muito grande para o nosso trabalho e a nossa proposta pedagógica bastante inovadora. Além disso, reforça o sucesso das escolas vocacionadas no município”, comemorou.

Os projetos

‘Engenheiros do Brincar’, que tem como foco a (re)conexão com a natureza, promovendo hábitos saudáveis e soluções sustentáveis inspiradas no conhecimento dos povos originários, foi desenvolvido na Escola Municipal Gelson Silvino envolvendo disciplinas como Ciências, Língua Portuguesa, Arte e Matemática. Os alunos do 1º ano participaram ativamente na criação de um parque naturalizado na comunidade, desde a pesquisa e planejamento até a apresentação do projeto ao secretário de Educação.

“A iniciativa valorizou a cultura indígena, utilizou materiais sustentáveis e promoveu a colaboração, planejamento, a organização entre os estudantes, destacando a importância da educação para o desenvolvimento sustentável e a integração comunitária”, explicou o professor Lucas Peres.

‘Estações da Saúde’ tem por objetivo estimular os hábitos saudáveis através da trilha do Bem Estar, que é um caminho no quintal do Ciep Ada Bogato, que passa por várias estações que envolvem boas práticas para a vida dos estudantes. As atividades contemplam a observação da área reflorestada da unidade, conhecendo a biodiversidade do Bioma da Mata Atlântica, a Horta medicinal e o cultivo de PANCs; ações que incentivam o brincar livre, a convivência e o vínculo com a natureza; a horta comunitária, em que os alimentos produzidos na horta são consumidos pelos alunos na merenda escolar, distribuídos na Festa da Colheita e “distribuídos” na comunidade na ‘feirADA’ , feira que os pais podem comprar as hortaliças com a moeda social da escola ‘brizolinha’; e a refrescada, que entendendo a importância da hidratação infantil para a saúde dos pequenos, promove um espaço adequado para hidratação.

A diretora pedagógica da Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep Ada Bogato, ngela Costa, comemorou mais uma vitória da unidade. “É uma honra sermos reconhecidos mais uma vez. Esse é um testemunho do compromisso excepcional da nossa escola, não apenas com a saúde infantil, mas também com o cuidado com o planeta e a promoção de hábitos saudáveis. Estou realmente orgulhosa de fazer parte de uma comunidade educacional tão dedicada ao bem-estar físico, emocional e ambiental das crianças. Esse prêmio não só valida nosso trabalho árduo, mas também nos motiva a continuar desenvolvendo e aprimorando nossa proposta curricular com uma perspectiva socioambiental ainda mais forte”, disse.