Programa prioriza ações de prevenção ao crime através da participação integrada e colaborativaChico de Assis/CS PMBM

Publicado 04/07/2024 15:18

Barra Mansa - Por meio de parceria entre a Prefeitura de Barra Mansa e a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, o programa Bairro Presente foi implementado no município em novembro de 2023 e vem alcançando cada vez mais resultados positivos. Com foco no aumento da segurança dos moradores, o programa de segurança pública - coordenado na cidade pela 2ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar (sediado em Volta Redonda) - é orientado por ações de prevenção ao crime através da ampliação da participação integrada e colaborativa, potencializando a capacidade de prevenção e solução de problemas locais.

Conforme informações disponibilizadas no site do Instituto de Segurança Pública (ISP) – www.ispconecta.rj.gov.br – em uma comparação de janeiro a maio de 2023 com o mesmo período de 2024 – quando o programa já estava em atividade – Barra Mansa apresentou uma redução de vários tipos de ocorrências criminais, com destaque para as seguintes:

- 100% dos casos de roubo a estabelecimento comercial (de 8 para nenhum);

- 70,58% em roubos a transeuntes (de 17 para 5);

- 62,5% em furtos a transeuntes (de 16 para 6);

- 60% no indicador estratégico: roubo de rua (de 20 para 8 casos);

- 36,36% no total de roubos (de 44 para 28);

- 27,77% em crimes violentos letais intencionais (de 36 para 26);

- 27,77% em homicídios dolosos (de 36 para 26)

- 22,22% no indicador estratégico: letalidade violenta (de 36 para 28)

- 15,8% em apreensão de drogas (133 para 112);

- 13% nos autos de prisão em flagrante (169 para 147);

- 12,2% em casos de tráfico de drogas (98 para 86);

- 8,1% nos crimes de estelionato (de 322 para 296 casos).

O comandante do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Ronaldo Martins, que na época da implementação do Bairro Presente era Comandante do 28º BPM, salientou a importância do programa para a redução dos números e pontuou também que a integração com a Prefeitura na recuperação de quatro viaturas para o policiamento ostensivo foi fundamental para se atingir a redução. “Eu não posso deixar de destacar que essa redução ajudou o 28º BPM a ser o terceiro colocado na premiação do ISP no primeiro semestre de 2024 e para o 5º CPA ser o segundo colocado entre as regiões integradas de todo o estado”, afirmou.

O secretário municipal de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, pontuou que todo o trabalho integrado entre a Prefeitura de Barra Mansa, através da pasta, e a Polícia Militar, por meio do 28º BPM, fortalece a segurança pública com diversas ações em prol do município. “Buscamos junto ao nosso prefeito Rodrigo Drable e com apoio do governador Cláudio Castro a vinda do programa Bairro Presente para Barra Mansa, que era um anseio de muitos munícipes. Os números positivos apresentados são um reflexo da importância desse trabalho que está garantindo cada vez mais segurança para nossa cidade”, disse Abreu.